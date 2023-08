Deux bateaux philippins livrent des fournitures aux forces qui gardent un banc contesté et violent le blocus chinois en cours de route.

Alors qu’un avion de la marine américaine survolait, deux bateaux philippins ont violé le blocus des garde-côtes chinois lors d’un dangereux affrontement mardi dans la mer de Chine méridionale contestée pour livrer de la nourriture et d’autres fournitures aux forces philippines gardant un banc contesté.

Cependant, deux navires des garde-côtes philippins escortant les bateaux de ravitaillement ont été bloqués par au moins quatre navires des garde-côtes chinois pendant environ cinq heures dans l’impasse tendue près de Second Thomas Shoal.

La rencontre dangereuse est la dernière flambée des conflits territoriaux de longue date dans la mer agitée qui impliquent la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei. Il est considéré comme un point chaud asiatique et est devenu une ligne de faille délicate dans la rivalité américano-chinoise.

Les garde-côtes philippins ont invité un petit groupe de journalistes, dont deux de l’Associated Press, à rejoindre ses navires qui ont sécurisé les bateaux de ravitaillement dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant à exposer les actions de plus en plus agressives de la Chine en mer de Chine méridionale, que Pékin revendique virtuellement. dans son intégralité.

Un navire des garde-côtes chinois s’est approché à 50 mètres lorsqu’il a traversé la proue du BRP Cabra pour bloquer le navire des garde-côtes philippins, qui a manœuvré rapidement pour éviter une collision, a déclaré un officier des garde-côtes à bord du Cabra qui n’a pas pu être nommé en raison de politique officielle.

Le Cabra et un autre navire des garde-côtes, le BRP Sindangan, ont été encerclés par quatre navires des garde-côtes chinois et quatre navires présumés de la milice et contraints de s’arrêter alors que les deux autres bateaux philippins livraient des fournitures aux forces philippines à Second Thomas Shoal, à plus de 4 milles. loin.

Tous les navires philippins sont repartis sans autre incident après que les approvisionnements et un nouvel équipage de marins philippins ont été livrés à l’avant-poste militaire sur un navire de la marine philippine longtemps bloqué sur le banc.

« Nous sommes heureux que la mission de réapprovisionnement ait réussi malgré tous les blocages dangereux et autres actions », a déclaré le Cmdr. Emmanuel Dangate de la Cabra a déclaré à AP.

Le porte-parole des garde-côtes, le commodore Jay Tarriela, a condamné le blocus des garde-côtes chinois et d’autres manœuvres périlleuses comme une violation des réglementations internationales visant à éviter les collisions maritimes. Les garde-côtes fourniraient un rapport au ministère des Affaires étrangères à Manille pour une éventuelle protestation diplomatique contre la Chine, a-t-il déclaré.

Les hostilités ont commencé lundi soir, lorsqu’un navire des garde-côtes chinois a commencé à suivre les navires philippins. Mardi matin, les deux parties ont affirmé leurs droits territoriaux dans une série d’échanges de messages radio avec un homme s’identifiant comme venant de l’un des navires des garde-côtes chinois, avertissant à un moment donné : « Pour éviter les erreurs de calcul, partez et restez à l’écart, sinon , vous assumerez l’entière responsabilité de toutes les conséquences. »

Lorsque les navires philippins n’ont pas reculé, l’appelant de la radio chinoise a averti qu’en raison de ces « infractions et provocations » continues, nous prendrons des contre-mesures.

Les navires des garde-côtes chinois ont croisé à plusieurs reprises la proue des deux navires des garde-côtes philippins à bout portant. Jusqu’à trois plus tard positionnés devant le Cabra, resté immobile. Les navires chinois se sont également rapprochés dangereusement des bateaux de ravitaillement à coque en bois, mais les deux plus petits navires ont réussi à traverser les bas-fonds en direction du haut-fond.

Les responsables chinois de l’ambassade à Manille n’ont pas immédiatement commenté la rencontre. On ne savait pas immédiatement pourquoi la marine américaine avait déployé l’avion de surveillance qui a volé pendant plus de trois heures au-dessus de la tête alors que les navires chinois bloquaient et suivaient les navires philippins au large de Second Thomas Shoal. Interrogé sur le déploiement de l’avion de la Marine, le porte-parole de l’ambassade américaine, Kanishka Gangopadhyay à Manille, a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir de détails. « Ce que je peux dire, c’est que toutes nos activités militaires aux Philippines sont menées en pleine coordination avec nos alliés philippins », a-t-il déclaré.

Les responsables de la sécurité philippins ont déclaré avoir reçu par le passé des informations de renseignement et des images de surveillance prises dans les eaux contestées de la part de leurs homologues américains et étrangers, dans le cadre de la coopération en matière de sécurité.

Les États-Unis ne revendiquent pas la mer de Chine méridionale, mais ont déclaré que la liberté de navigation et de vol, ainsi que la résolution pacifique des différends, étaient dans leur intérêt national.

Après qu’un navire des garde-côtes chinois a utilisé un canon à eau contre un bateau de ravitaillement philippin le 5 août, Washington a renouvelé un avertissement selon lequel il est obligé de défendre son allié de longue date si les forces, les avions et les navires philippins subissent une attaque armée, y compris dans le Sud. Mer de Chine.