Deux banques chinoises ont abandonné leurs clients russes, selon un rapport

Deux banques publiques chinoises rompent leurs liens avec des clients russes, a rapporté Bloomberg.

Ils évaluent si les clients ont des liens avec des entités russes sanctionnées par les États-Unis.

C’est un signe que le Chinois Xi Jinping hésite peut-être à se rapprocher de la Russie qu’il ne le laisse entendre.

Des sources anonymes ont déclaré au média que les banques avaient ordonné la révision de leurs relations commerciales avec la Russie après que les États-Unis ont annoncé en décembre qu’ils puniraient les sociétés financières qui permettraient à des organisations ou à des individus d’échapper aux sanctions.

Bloomberg a rapporté que les banques vérifient les enregistrements d’entreprises de leurs clients, leurs bénéficiaires autorisés et leurs contrôleurs finaux afin de déterminer s’ils ont des liens avec l’industrie de défense russe et s’ils pourraient être liés à l’invasion de l’Ukraine.

Business Insider avait précédemment rapporté que la Russie avait échappé aux sanctions grâce à des réseaux de sociétés écrans mises en place pour obtenir des technologies sanctionnées, et acheminait les paiements via des banques aux réglementations laxistes.

Selon Bloomberg, les banques chinoises se sont déjà conformées aux sanctions américaines imposées à l’Iran et à la Corée du Nord.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré un partenariat « sans limites » avec la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine, augmentant les exportations de biens de consommation et de composants technologiques pour atténuer l’impact des sanctions occidentales.

Cependant, la Chine reste fortement dépendante des marchés occidentaux pour sortir le pays d’un ralentissement économique et, ces dernières semaines, elle a assoupli sa position à l’égard des États-Unis.

“La réaction chinoise rapportée aux sanctions secondaires américaines indique en outre que la Chine a des réserves concernant le ‘partenariat sans limites’ souhaité par le Kremlin entre les deux Etats”, ont noté les analystes du groupe de réflexion américain. L’Institut pour l’étude de la guerre.

Les États-Unis et leurs alliés ont imposé une série de sanctions à la Russie suite à son invasion non provoquée de l’Ukraine, mais la Russie a réussi à les atténuer en renforçant ses relations commerciales avec la Chine, la deuxième économie mondiale, et en diversifiant ses exportations de pétrole et de gaz.

Selon Bloomberg, les banques chinoises ont accordé des crédits d’une valeur de plusieurs milliards de dollars à la Russie depuis l’invasion il y a près de deux ans.

Les États-Unis ont imposé d’autres séries de sanctions visant à combler les lacunes et à punir les entreprises qui font des affaires avec les Russes sanctionnés.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter lorsqu’on l’a interrogé sur le rapport de Reuters.