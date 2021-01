WASHINGTON – Deux avocats qui devaient aider à diriger la défense de l’ancien président Donald Trump lors de son prochain procès de destitution au Sénat ne font plus partie de l’équipe prévue.

Butch Bowers et Deborah Barbier, deux avocats de Caroline du Sud, ne font pas partie de l’équipe d’avocats qui défendra Trump, a déclaré Jason Miller, conseiller politique de l’ancien président. Miller a déclaré qu’une décision finale n’avait pas été prise au sein de l’équipe juridique de l’ancien président.

« Les efforts des démocrates pour destituer un président qui a déjà quitté ses fonctions sont totalement inconstitutionnels et si mauvais pour notre pays », a déclaré Miller. « En fait, 45 sénateurs ont déjà voté qu’il était inconstitutionnel. Nous avons fait beaucoup de travail, mais n’avons pas pris de décision finale sur notre équipe juridique, qui sera prise sous peu.

La décision, rapportée pour la première fois par CNN, intervient quelques jours à peine avant la date limite des dépôts dans le prochain procès de Trump, y compris une réponse officielle due mardi à l’article de destitution adopté par la Chambre accusant Trump d’incitation à une insurrection au Capitole américain. Le procès de Trump commencera sérieusement dans un peu plus d’une semaine.

Bowers et Barbier n’étant pas inclus, l’équipe compte trois avocats qui auraient rejoint la défense de Trump: les avocats de la défense de la Caroline du Sud Johnny Gasser et Greg Harris et l’avocat de la Caroline du Nord Josh Howard.

Les demandes de renseignements auprès des bureaux de Bowers et Barbier n’ont pas été retournées samedi.

Harris a confirmé à CNN cette semaine que lui et son partenaire juridique, Gasser, avaient rejoint l’équipe.

Un porte-parole de Howard a confirmé à USA TODAY qu’il faisait également partie de l’équipe. Il a également reconnu son intention de défendre Trump devant un tribunal fédéral mercredi, où il demandera à un juge de retarder certaines procédures parce qu’il avait « accepté un poste au sein de l’équipe de défense chargée du procès en destitution en cours », a écrit Howard dans le dossier.