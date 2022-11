Deux avocats de Kane choisis comme juges associés – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Deux avocats ont été nommés juges associés pour le 16e circuit du comté de Kane, Kimberly DiGiovanni et William Engerman, ont annoncé des responsables dans un communiqué de presse.

DiGiovanni était un procureur qui est entré dans la pratique privée en tant que membre des cabinets d’avocats de Kim DiGiovanni, LTD, et Engerman était procureur au bureau du procureur de l’État du comté de Kane. Il a été chef adjoint de la division criminelle et chef de l’unité des crimes majeurs.

DiGiovanni et Engerman ont reçu le plus de votes des juges du 16e circuit judiciaire, les qualifiant pour occuper les postes laissés par l’élévation du juge de circuit Julio Cesar Valdez d’un juge associé – après la retraite du juge John Noverini – et le décès du juge associé William Parkhurst en août. .

DiGiovanni a exprimé sa gratitude après avoir appris qu’elle avait été sélectionnée pour servir de juge associée.

“J’ai hâte de commencer à travailler avec ce groupe incroyable de personnes dont j’apprendrai tant”, a déclaré DiGiovanni dans le communiqué.

Avant d’obtenir son doctorat en droit de la DePaul Law School en 2003, DiGiovanni était greffier judiciaire pour le 16e circuit judiciaire et a également été procureur adjoint du comté de Kane.

En plus de sa pratique du droit, DiGiovanni a été conseillère spéciale pour Aurora, Elgin et East Dundee et était responsable de la poursuite de leurs affaires DUI.

Le procureur William Engerman a été nommé juge associé dans le 16e circuit du comté de Kane. (Photo fournie par les services judiciaires du comté de Kane)

Son expérience comprend le droit de la famille et le tuteur ad litem, indique le communiqué.

DiGiovanni vit dans la région avec sa famille et ses chiens et voyage pendant son temps libre.

Engerman a obtenu son diplôme de premier cycle de l’Université du Wisconsin-Milwaukee et, en 1988, a obtenu son doctorat en droit de l’American University, Washington College of Law.

Il a commencé sa carrière d’avocat dans le Maryland, puis a déménagé à Chicago où il a travaillé pour Borovsky & Ehrlich et les cabinets d’avocats de Robert D. Kuzas avant de passer à un poste de procureur adjoint auprès du comté de Kane de 2001 à 2008, puis à nouveau de 2011 à cadeau.

“Je suis touché par ma sélection en tant que juge associé et j’ai hâte de continuer à servir les citoyens du comté de Kane dans ce nouveau poste”, a déclaré Engerman dans le communiqué.

Engerman vit localement avec sa femme, Amy, leur fille Tess et leur chien bien-aimé Huey. Dans ses temps libres, Engerman joue de la batterie pour le groupe local Shoop Dogs.

Le juge en chef Clint Hull a déclaré dans le communiqué qu’il avait la plus grande confiance dans la sélection des avocats DiGiovanni et Engerman pour les postes vacants de juge associé.

“Alors que le décès du juge Parkhurst rend cette période difficile pour nous tous ici au 16e circuit judiciaire, nous sommes impatients que les avocats DiGiovanni et Engerman nous aident à poursuivre l’héritage d’excellence du juge Parkhurst sur le banc”, a déclaré Hull dans le communiqué. .