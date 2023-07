Deux avions militaires entrent en collision en vol en Colombie

Un pilote a été tué dans l’accident, a déclaré l’armée de l’air

Deux avions T-27 Tucano de l’armée de l’air colombienne sont entrés en collision en vol lors d’un vol d’entraînement près de la base aérienne d’Apiay dimanche, a annoncé l’armée.

Selon le communiqué publié par l’armée de l’air, un pilote, lieutenant-colonel, est décédé. « Une commission d’inspection a été envoyée sur les lieux de l’incident afin de déterminer les causes [of the collision] », Ça disait.

Une vidéo téléchargée sur les réseaux sociaux montrerait le moment de l’incident. Plusieurs avions volent à proximité les uns des autres et, à un moment donné, une aile de l’un des avions éclate en flammes vives.

En vidéo capturé par habitant de la zone, se ve que dos aviones de la Fuerza Aérea, colisionaron cerca se la base de Apiay en Villavicencio, mientras realizaban una práctica para la feria aeronáutica 2023 que se realizará en Rionegro, Antioquia.

