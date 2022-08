Deux avions entrent en collision en vol

L’accident mortel s’est produit en Californie au-dessus d’un aérodrome public sans tours de contrôle de la circulation

Une collision en vol au-dessus d’une petite piste d’atterrissage en Californie a tué plusieurs personnes, les responsables affirmant que l’accident s’est produit à basse altitude alors que deux avions tentaient d’atterrir simultanément.

Un compte rendu officiel de la ville de Watsonville, en Californie, a noté l’incident dans un tweet jeudi, indiquant qu’il y avait des rapports de “Des décès multiples” à l’aéroport municipal de Watsonville “après que 2 avions tentant d’atterrir soient entrés en collision.” Il a également partagé une image d’une structure de l’aérodrome qui a subi des dommages importants lors de l’accident.

La ville a ensuite présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles, affirmant que l’incident tragique “a pris la vie de plusieurs personnes.”

Au moins deux personnes ont été tuées dans la collision, qui impliquait un Cessna 340 bimoteur et un Cessna 152 monomoteur, selon des responsables cités par l’Associated Press.

Plusieurs agences ont répondu à l’aéroport municipal de Watsonville après la collision de 2 avions tentant d’atterrir. Nous avons des rapports de plusieurs décès. Le rapport est arrivé à 14h56. Une enquête est en cours, des mises à jour suivront. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — Ville de Watsonville (@WatsonvilleCity) 18 août 2022

Les deux personnes à bord du Cessna 340 ont perdu la vie, bien que le point de vente ait ajouté qu’il n’était “pas immédiatement clair” si le pilote de l’autre engin, son seul occupant, avait survécu. Aucun blessé n’a été signalé au sol, malgré les dégâts à l’aéroport.

Des images capturées par les médias locaux montraient l’épave d’un avion dans un champ, tandis que l’autre engin pouvait être vu parmi les ruines de la structure qui a été touchée, ayant brisé l’un de ses murs.

Plusieurs morts après un accident d’avion en vol à l’aéroport de Watsonville. @nbcbayarea #SkyRanger au-dessus de la scène. Les responsables de la ville disent que cela s’est produit alors que les 2 avions tentaient d’atterrir vers 15 heures. https://t.co/H9PGSIuP6K pic.twitter.com/DfIAQuHPdX – Janelle Wang (@janellewang) 18 août 2022

La Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board ont déclaré qu’ils enquêtaient sur l’accident, et la FAA a confirmé que les deux avions se préparaient à atterrir lorsque la collision s’est produite. Jusqu’à présent, peu d’autres détails ont été fournis et la cause exacte de l’effondrement reste incertaine.

S’adressant à un journal local, un témoin de l’incident a déclaré que les avions n’étaient qu’à environ 200 pieds du sol lorsqu’ils se sont rencontrés, ajoutant qu’il avait vu l’un des avions heurter l’aile droite de l’autre, ce qui “juste en spirale et s’est écrasé” autour du périmètre de l’aérodrome. Il a dit que l’avion bimoteur « avait du mal » et toujours dans les airs par la suite, mais s’est rapidement écrasé dans un bâtiment de l’installation et a pris feu.

Une piste d’atterrissage appartenant à la ville avec quatre pistes, l’aéroport municipal de Watsonville n’a pas de tour de contrôle du trafic aérien pour aider les avions à coordonner les atterrissages et les décollages, selon l’AP. Le site est souvent utilisé par des pilotes de loisir pilotant des avions plus petits tels que les deux Cessna impliqués dans la collision de jeudi.