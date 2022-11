Deux avions entrent en collision à l’aéroport international de Montréal

Aucun blessé n’a été signalé après la collision de deux avions mardi sur le tarmac de l’aéroport international de Montréal.

Les deux avions “ont pris contact en repoussant” au sol, selon le porte-parole de l’aéroport Trudeau de Montréal, Eric Forest.

Forest a déclaré dans un e-mail qu’aucun vol n’avait été affecté par l’incident.

“Les compagnies aériennes prendront en charge les passagers qui étaient à bord du [aircraft]. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (SCT) enquêtera pour déterminer la cause de l’incident”, indique le courriel.

Lorsqu’il a été joint mardi soir, le SCT a déclaré qu’il était en train de recueillir plus d’informations et qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails.

Dave Côté, un passager de l’un des avions, a déclaré qu’il n’avait pas vu les avions entrer en contact à bord, mais a écrit dans un message sur Twitter à CTV News que “cela ressemblait à un petit remaniement de l’avion”.