Deux avions de combat Typhoon de la RAF tuent des djihadistes de l’Etat islamique avec des missiles de précision après avoir repéré des voyous dans un bunker secret près de Mossoul

DEUX avions de combat contre le typhon de la RAF ont tué des djihadistes de l’Etat islamique en Irak lors d’un bombardement, disent les chefs militaires britanniques.

Le ministère de la Défense (MoD) a déclaré que les jets utilisaient des missiles de précision pour anéantir des militants lourdement armés qui se cachaient près de la ville de Mossoul.

3 Le groupe ISIS se cachait à proximité de la ville de Mossoul Crédit: UK MOD Crown Copyright 2020

Le département gouvernemental a confirmé que les forces de sécurité irakiennes avaient été soumises à de violents tirs d’armes légères de la part des terroristes le 11 mai.

Le groupe djihadiste était retranché dans une «position défensive forte» près de la ville pleine de civils innocents.

Après avoir rencontré le groupe dans une position défensive forte à environ 40 km au sud-ouest de la ville de Mossoul, les troupes irakiennes ont demandé le soutien aérien de la coalition mondiale.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’une paire de RAF Typhoon FGR4 avait répondu rapidement et avait attaqué les terroristes avec deux bombes à guidage de précision Paveway IV.

Les bombes ont touché la cible et éliminé un certain nombre de combattants de l’EI.

À la suite de la frappe aérienne, les forces irakiennes ont pu mener un assaut et submerger les quelques terroristes restants, a ajouté le ministère de la Défense.

Les frappes aériennes font suite à une opération de 10 jours en mars au cours de laquelle des missiles et des bombes ont aidé à nettoyer un bastion de l’EI dans la région montagneuse de Makhmur, au sud-ouest d’Erbil, dans le nord de l’Irak.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Le mardi 11 mai, les forces de sécurité irakiennes ont rencontré un groupe de terroristes de Daech dans une solide position défensive à quelque vingt-cinq miles au sud-ouest de Mossoul.

Sous les tirs d’armes légères des terroristes, les troupes irakiennes ont demandé le soutien aérien de la coalition mondiale, et une paire de Typhoon FGR4 de la Royal Air Force a répondu rapidement.

«En liaison étroite avec les Irakiens, nos avions ont attaqué les terroristes de Daech avec deux bombes à guidage de précision Paveway IV. Les bombes ont touché la cible et éliminé un certain nombre d’extrémistes de Daech.

« Les forces irakiennes ont alors pu attaquer la position avec succès et submerger les quelques terroristes restants. »

Cela intervient alors que la nouvelle gamme d’avions supersoniques furtifs de la RAF aidera à anéantir l’Etat islamique en Irak et en Syrie, selon les chefs militaires.

Les F-35B Lightning II opéreront aux côtés du US Marine Corps et feront partie de six navires de guerre escortant le navire de guerre HMS Queen Elizabeth de 3,5 milliards de livres sterling lors de sa mission inaugurale.

Le ministère de la Défense (MoD) a déclaré que les jets rapides F35B Lightning – qui peuvent voyager à des vitesses de 1 200 mph seront capables de « donner un coup de poing puissant » contre ISIS.

L’annonce intervient alors que les craintes croissantes que le groupe extrémiste puisse refaire surface, un nombre important de djihadistes se trouveraient en Irak, en Syrie et dans d’autres pays à l’étranger.

Le mois dernier seulement, des dizaines de personnes innocentes ont été impitoyablement tuées lorsque des militants terroristes se sont déchaînés dans la ville industrielle clé de Palma, en Afrique, considérée comme la nouvelle ligne de front de l’Etat islamique.

Cela comprenait la découverte du Britannique disparu, Philip Mawer.

Cela a incité le maréchal en chef de l’Air, Sir Mike Wigston, à affirmer pourquoi une offensive au cœur apparent des opérations est désormais nécessaire – ajoutant qu’il ne doute pas que « l’extrémisme violent et l’idéologie toxique qui le sous-tendent sont toujours enracinés » dans la région.

Il a déclaré: « Je suis absolument clair dans mon esprit que ce que nous faisons chaque jour est de rendre les rues du Royaume-Uni plus sûres. »

Le célèbre escadron « Dambusters », ou 617 Squadron, est prêt à exploiter les jets pour soutenir les opérations de contre-EI en Irak et en Syrie.

Au total, huit avions de chasse furtifs F35B de la RAF et 10 avions de combat furtifs F35B du Corps des Marines des États-Unis seront exploités à bord du HMS Queen Elizabeth.

Ils se dirigeront vers l’Asie accompagnés de six navires de la Royal Navy, d’un sous-marin, de 14 hélicoptères de la marine et d’une compagnie de Royal Marines.