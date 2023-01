Deux avions de chasse s’écrasent lors d’exercices en Inde

Un pilote a été tué dans un accident impliquant un Su-30 et un Mirage 2000, selon les autorités

Deux avions de chasse se sont écrasés samedi matin lors de vols d’entraînement dans le centre de l’Inde, ont indiqué les autorités militaires et civiles. Un pilote a été tué dans l’incident, selon l’armée de l’air indienne.

Un Sukhoi Su-30 de fabrication russe et un Mirage 2000 français se sont abattus dans le district de Morena, dans l’État du Madhya Pradesh, a tweeté le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan. Il a été annoncé plus tard que des débris d’un avion avaient été retrouvés dans le Madhya Pradesh et que l’autre avait touché le sol dans l’État voisin du Rajasthan.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent les restes de l’avion et un énorme incendie sur l’un des sites du crash.

Selon des informations, les avions ont décollé de la base aérienne de Gwalior dans le Madhya Pradesh dans le cadre d’exercices. Le contact avec l’avion aurait été perdu vers 5h30 heure locale.

Il y a des spéculations dans les médias selon lesquelles les deux avions pourraient être entrés en collision en vol. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a eu aucun commentaire officiel sur la cause de l’incident.

#REGARDEZ | Épave vue. Un avion Sukhoi-30 et Mirage 2000 s’est écrasé près de Morena, Madhya Pradesh. Lancement des opérations de recherche et de sauvetage. Les deux avions avaient décollé de la base aérienne de Gwalior où se déroulait un exercice. pic.twitter.com/xqCJ2autOe — ANI (@ANI) 28 janvier 2023

L’armée de l’air indienne a confirmé la perte de deux de ses avions dans un tweet. “L’un des trois pilotes impliqués a subi des blessures mortelles”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une enquête avait été ouverte.

Les deux autres pilotes ont été secourus et transportés d’urgence à l’hôpital, selon l’administrateur local du Madhya Pradesh, Ankit Asthana.

Le Sukhoi Su-30 russe est un avion de chasse multirôle à deux places, qui existe depuis le milieu des années 1990. Le chasseur Mirage 2000, produit par la société française Dassault Aviation, a été introduit au milieu des années 1980. Il est disponible en versions à une et deux places.