Deux autres Russes accèdent au quatrième tour de l’US Open

Ludmilla Samsonova et Veronika Kudermetova ont toutes deux réussi leurs matchs du troisième tour à New York

Les espoirs de succès de la Russie dans les catégories masculine et féminine de l’US Open restent vivants après que Ludmilla Samsonova et Veronika Kudermetova aient rejoint leur compatriote Daniil Medvedev pour enregistrer des victoires pour se qualifier pour le quatrième tour à Flushing Meadows.

Kudermetova n’avait pas enregistré de victoire lors de ses trois apparitions précédentes à l’événement, mais a créé une démonstration puissante pour déchiqueter son adversaire Dalma Galfi en deux sets par un score de 6-0, 6-2, mettant en valeur ses prouesses de service exceptionnelles en cours de route.

La joueuse de 25 ans, originaire de Kazan, a remporté ses 20 matchs de service (dont 14 as) dans son bombardement de Donna Vekic et de Maryna Zanevska pour atteindre le troisième tour, et n’a montré aucun signe de relâchement face à la Hongrie. Galfi.

Remarquablement, elle a délivré 100% de ses premiers services dans le deuxième set du match et n’a jamais relâché le gaz dans le match qui n’a duré que 47 minutes – remportant 48 points au total contre 17 pour son adversaire.

Une fin sans faute pour le premier set alors que Veronika Kudermetova décroche 14 points consécutifs pour l’emporter 6-2 contre Dalma Galfi ! Servant 78% des premiers services, elle a remporté CHAQUE point de premier service dans le set. Clinique. [📸: Mike Stobe/Getty] pic.twitter.com/FBucpS1Dc9 — WTARussians (@WTArussians) 2 septembre 2022

Veronika Kudermetova, qui n’a pas encore été battue en route la deuxième semaine à l’US Open ! R1 : 85 % 1er Sv gagné, 63 % 2e Sv gagné, 0 BP rencontrés

R2 : 83 % 1er Sv gagné, 43 % 2e Sv gagné, économisé 3/3 BP

R3 : 100 % 1er Sv gagné, 67 % 2e Sv gagné, 0 BP rencontrés Ces statistiques de premier service 🔥 [📸: Mike Stobe/Getty] pic.twitter.com/qh85tutRHL — WTARussians (@WTArussians) 2 septembre 2022

Un autre ho-hummer d’un ensemble pour Ludmilla Samsonova. Elle prend l’ouvreur 63 en elle #US Open Match R3 contre Krunic La joueuse de 23 ans a maintenant remporté 25 de ses 27 derniers sets. N’a perdu que 23 (!!) matchs lors de ses 15 derniers sets contre des joueuses classées 51+. Jouer aussi bien que n’importe qui en tournée – Alex Gruskin (@AlGruskin) 2 septembre 2022

Kudermetova, 18e tête de série, semble atteindre la meilleure forme de sa carrière au bon moment – ​​et elle aura besoin de chaque once de sa puissance si elle veut envoyer Ons Jabeur, cinquième classée, lors des huitièmes de finale de dimanche.

Samsonova, quant à elle, la rejoindra au quatrième tour après avoir remporté sa propre victoire en deux sets contre la Serbe Aleksandra Krunic par un score de 6-3, 6-3.

Bien que ne possédant pas le même calibre de service puissant que Kudermetova, Samsonova a livré une performance confiante en surclassant Krunic tout au long, remportant 66 points tout au long du match contre 47 pour son adversaire.

Elle affrontera désormais la conquérante de Serena Williams, Ajla Tomljanovic, lors du match du quatrième tour de dimanche.

Samsonova et Kudermetova seront rejointes au prochain tour par la tête de série masculine Daniil Medvedev, qui a battu le Chinois Wu Yibing en deux sets vendredi soir.