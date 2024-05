Deux autres responsables américains démissionnent en raison de la position de l’administration Biden sur la guerre à Gaza | Administration Biden

Deux autres responsables américains ont démissionné à cause de la guerre à Gaza, affirmant que l’administration Biden ne disait pas la vérité sur l’obstruction israélienne à l’aide humanitaire à plus de deux millions de Palestiniens piégés et affamés dans la petite bande côtière.

Alexander Smith, un employé de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), a déclaré qu’il avait eu le choix entre la démission et le licenciement après avoir préparé une présentation sur la mortalité maternelle et infantile chez les Palestiniens, qui a été annulée à la dernière minute par les dirigeants de l’USAID la semaine dernière. .

Smith, conseiller principal en matière de genre, de santé maternelle, de santé infantile et de nutrition, a choisi de démissionner lundi après quatre ans à l’USAID. Dans sa lettre de démission adressée à la directrice de l’agence, Samantha Power, il s’est plaint des incohérences dans l’approche de l’USAID envers les différents pays et les crises humanitaires, ainsi que du traitement général réservé aux Palestiniens.

« Je ne peux pas faire mon travail dans un environnement dans lequel certaines personnes ne peuvent pas être reconnues comme pleinement humaines, ou dans lequel les principes de genre et de droits de l’homme s’appliquent à certaines mais pas à d’autres, en fonction de leur race », a-t-il écrit.

Dans le cadre d’une autre démission mardi, une responsable du département d’État du bureau de la population, des réfugiés et des migrations, Stacy Gilbert, a envoyé un e-mail à ses collègues expliquant qu’elle partait en raison d’une conclusion officielle du département selon laquelle Israël n’entraînait pas délibérément le flux des migrants. de la nourriture ou d’autres aides à Gaza.

Selon le Washington Post, Gilbert a notamment contesté un rapport officiel du Département d’État au Congrès le 10 mai, notant qu’Israël « n’a pas pleinement coopéré » au cours des premiers mois de la guerre à Gaza mais qu’il a « considérablement accru l’accès humanitaire » plus récemment. En fait, après une forte hausse des livraisons humanitaires fin avril et début mai, elles sont tombées à près de zéro dans les semaines qui ont suivi.

Interrogé sur la démission de Gilbert, un porte-parole du département d’État a déclaré que « nous avons clairement indiqué que nous acceptions la diversité des points de vue et pensons que cela nous rend plus forts ».

Smith et Gilbert portent à neuf le nombre total de responsables de l’administration Biden qui ont publiquement démissionné en raison de la politique américaine à l’égard de Gaza, bien que Josh Paul, le premier responsable à démissionner, ait déclaré qu’au moins deux douzaines d’autres étaient partis tranquillement, sans déclaration publique.

« Je suis conscient que d’autres démissions sont attendues dans un avenir proche de la part de responsables partageant les mêmes préoccupations dans leurs propres domaines de travail », a déclaré Paul, aujourd’hui conseiller principal chez Dawn, un groupe défendant la démocratie et les droits de l’homme au Moyen-Orient et au Moyen-Orient. Afrique du Nord.

Les troupes américaines assemblent une jetée flottante pour aider à l’acheminement de l’aide humanitaire à la population de Gaza. Photographie : Centre de l’armée américaine/Reuters

Ces démissions interviennent alors que la famine s’étend à Gaza, avec seulement un filet d’aide humanitaire arrivant par les points de passage terrestres contrôlés par Israël, et l’effondrement d’un quai de fabrication américaine destiné aux livraisons de nourriture, gravement endommagé par une tempête méditerranéenne en début de semaine.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre ont défié Biden en poursuivant une offensive sur la ville la plus au sud de Gaza, Rafah, où plus d’un million de Gazaouis avaient trouvé refuge contre l’assaut israélien. Plus de 900 000 d’entre eux ont été contraints de fuir les bombardements ces dernières semaines.

Le président américain avait menacé de couper l’approvisionnement en armes destinées à toute offensive sur Rafah, mais son administration n’a pas mis sa menace à exécution, arguant que l’assaut contre la ville ne constituait pas une opération majeure car il n’impliquait pas un grand nombre de personnes. de troupes. Cependant, comme l’a souligné Power, l’administrateur de l’USAID, l’impact humain a été aussi catastrophique que s’il s’agissait d’une offensive majeure.

« Malgré des opérations militaires actuellement plus limitées autour de Rafah et à la frontière entre l’Égypte et Gaza, les conséquences catastrophiques contre lesquelles nous mettions en garde depuis longtemps deviennent une réalité », a déclaré Power lors d’une réunion des gouvernements donateurs mercredi. Elle a ajouté que les partenaires de l’USAID dans la région avaient déclaré que « les conditions sont pires aujourd’hui qu’à aucune autre période auparavant ».

« Des centaines d’employés de l’agence travaillent sans relâche pour accélérer l’aide, plaider en faveur d’une plus grande protection des civils et de l’amélioration de la déconfliction, et faire progresser les efforts diplomatiques », a déclaré un porte-parole de l’USAID. « De plus, les dirigeants de l’agence continuent de dialoguer franchement avec le personnel sur le travail de l’USAID et ses perspectives sur le conflit à travers une série de réunions, d’assemblées publiques et d’autres forums.

Depuis le début de la guerre à Gaza, les États-Unis ont annoncé une aide de quelque 180 millions de dollars aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, tandis que l’aide militaire américaine à Israël dépasse les 3,3 milliards de dollars par an.

Power a été plus critique à l’égard d’Israël que les autres membres de l’administration, mais Smith a soutenu qu’elle devrait aller beaucoup plus loin et dénoncer les crimes de guerre.

« Même si vous répondez à une attaque, ou quelles que soient les circonstances, il n’est jamais légal d’affamer une population civile », a-t-il déclaré. « Tout le monde au département d’État le sait, et Samantha Power le sait. Elle a écrit trois livres sur le génocide et d’autres questions de développement. J’ai lu tous ses livres.

Alexander Smith (à droite), un employé de l’USAID qui a démissionné à cause de la guerre entre Israël et Gaza. Photographie : Alexandre Smith

Smith a déclaré que le point de rupture de sa carrière en tant qu’entrepreneur du Département d’État est survenu la semaine dernière, lorsqu’il devait présenter un document à une conférence interne de l’USAID sur la mortalité maternelle et infantile à Gaza et en Cisjordanie.

Les organisateurs de la conférence avaient autorisé sa publication, mais lorsqu’elle a été portée à l’attention de la section Moyen-Orient de l’USAID le 20 mai, Smith a été invité à procéder à des expurgations. Il a déclaré que ces modifications comprenaient la suppression d’une diapositive décrivant le droit humanitaire international applicable et de tout langage impliquant la reconnaissance d’un État palestinien, y compris les références aux agences qui ont la Palestine dans leur titre, comme l’Association des Nations Unies pour le planning familial (UNFPA) Palestine.

Après 24 heures de discussion sur les modifications, les dirigeants de l’USAID ont changé d’avis et ont ordonné l’annulation complète du discours de Smith, supprimant ainsi sa mention du site Web de la conférence.

Un responsable de l’USAID a déclaré que la conférence de Smith avait été annulée parce qu’elle ne relevait pas de son domaine d’expertise.

« Les responsabilités professionnelles de cette personne n’incluaient pas le soutien à la réponse de l’USAID à la crise humanitaire à Gaza ou aux impacts dévastateurs du conflit sur les femmes et les enfants », a déclaré le responsable. « La présentation proposée n’a pas été soumise au processus standard d’examen et d’approbation de l’agence, avec leurs superviseurs et experts en la matière travaillant sur ce sujet. Ces procédures sont en place pour garantir l’exactitude des informations publiques.

Smith a fait valoir que son expertise en matière de santé et de nutrition maternelles et infantiles était pertinente dans tous les domaines de crise humanitaire.

Quant aux raisons de son licenciement, le responsable de l’USAID a déclaré qu’ils ne pouvaient pas discuter de « questions spécifiques liées au personnel et des raisons pour lesquelles cet individu n’est plus employé par leur sous-traitant pour l’USAID ».

Le 23 mai, deux jours après l’annulation de son discours, Smith a été appelé par Highbury, l’entrepreneur qui était son employeur direct, et lui a dit que son contrat serait résilié plus tôt, invoquant des « différences de personnalité ». Il a également été informé que le « client », la section des maladies infectieuses de l’USAID, n’était pas satisfait de lui « indépendamment des [his] performance ». Smith a montré au Guardian la preuve que ses évaluations de travail avaient été très positives dans les années précédant la guerre de Gaza et qu’il avait reçu des augmentations de salaire proportionnelles.

Highbury a donné à Smith la possibilité de démissionner s’il le souhaitait, et il a choisi de profiter de l’occasion pour s’exprimer.

« L’USAID a toujours été fière de ses programmes soutenant la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit », a écrit Smith dans sa lettre de démission. « En Ukraine, nous appelons à une réparation juridique lorsque des personnes sont victimes et nommons les auteurs de violences… Nous affirmons hardiment « Slava Ukraini » dans des vidéos promotionnelles pleines d’entrain. »

« En ce qui concerne les Palestiniens, cependant, nous évitons de dire quoi que ce soit sur leur droit à un État, sur les abus dont ils sont actuellement victimes ou sur les puissances qui ont violé leurs droits fondamentaux à la liberté, à l’autodétermination, aux moyens de subsistance et à l’eau potable. » il a dit.