Deux pom-pom girls en vedette dans la populaire série documentaire Netflix « Cheer » ont été arrêtées cette semaine dans des affaires pénales distinctes liées à des allégations d’inconduite sexuelle impliquant des mineurs – les dernières arrestations liées à une émission déjà entachée d’allégations d’inconduite contre la star de l’évasion Jerry Harris.

Selon les informations de le service de police du comté de Chesterfield. La police a déclaré qu’il s’était arrangé pour rencontrer un mineur qu’il avait rencontré via une plateforme de médias sociaux pour le sexe. Scianna n’a pas pu être joint vendredi pour commenter.

Mitchell Ryan, membre de l’équipe d’encouragement du Navarro College présentée dans «Cheer», a été arrêté mercredi au Texas. Ryan, 23 ans, a été accusé d’agression sexuelle grave sur un enfant en relation avec un incident qui aurait eu lieu le 24 juillet, selon les archives du département du shérif du comté de Dallas.

« Cela a été un cauchemar pour Mitch et sa famille », a déclaré l’avocat de Ryan, Jeremy Rosenthal. «Nous attendons avec impatience que le comté de Dallas entende la vérité et que cette affaire soit terminée. Rosenthal a refusé d’autres commentaires.

Leurs arrestations interviennent près de cinq mois après que la pom-pom girl célèbre Harris, une star de la série télévisée Netflix, ait été arrêtée et accusée d’avoir sollicité des photos nues et des relations sexuelles avec des mineurs. Harris, 21 ans, fait face à de multiples accusations de crime, y compris l’exploitation sexuelle d’enfants et le transport dans l’intention de conduite sexuelle illicite.

Les allégations contre Harris ont été publiées pour la première fois par USA TODAY dans le cadre d’une enquête sur l’inconduite sexuelle dans le cheerleading. Cette enquête a révélé des échecs omniprésents dans la façon dont la Fédération américaine des étoiles (USASF), l’organe directeur du cheerleading compétitif, a traité les allégations d’inconduite impliquant des mineurs.

L’USASF a suspendu Scianna mercredi mais n’a pas suspendu Ryan. L’instance dirigeante était au courant des allégations contre Ryan depuis l’année dernière, selon un propriétaire du gymnase où Ryan avait travaillé. La copropriétaire de Cheer Athletics, Angela Rogers, a déclaré à USA TODAY que la société avait licencié Ryan après avoir appris les allégations portées contre lui l’année dernière et les avait signalées à la police et à l’USASF.

L’USASF n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Scianna et Ryan sont tous deux bien connus dans le monde de la joie.

Scianna, une pom-pom girl de célébrité avec 237 000 abonnés sur Instagram, a été présentée dans un épisode de «Cheer», posant avec une autre pom-pom girl de premier plan, Gabi Butler, dans une séance photo nocturne pour Rebel Athletic. Selon son site Web, Scianna a accueilli plus de 300 camps de cheerleading et chorégraphié 140 routines, travaillant avec des gymnases dans plus de 13 pays.

Sgt. Winfred Lewis, du département de police du comté de Chesterfield, a déclaré que Scianna avait envoyé un message à quelqu’un qu’il croyait être un garçon de 14 ans mardi et mercredi et s’était arrangé pour se rencontrer. Il a été arrêté avant la tenue de cette réunion. Lewis a refusé de donner plus de détails sur l’affaire, mais il a déclaré qu’il ne semblait y avoir aucun lien avec le cheerleading.

« Il a probablement beaucoup de contacts possibles avec des jeunes, avec des enfants mineurs », a déclaré Lewis, faisant référence à l’implication de Scianna dans le monde de la joie. «Espérons que s’il y a d’autres victimes là-bas qui pour une raison quelconque, peut-être à cause de sa stature, ne voulaient pas se manifester, qu’elles contactent le service de police afin que nous puissions enquêter plus avant.

La police a déclaré que Scianna était détenue dans la prison du comté de Chesterfield sans caution.

Ryan a applaudi l’équipe du Navarro College présentée sur « Cheer » mais ne figure pas sur la liste actuelle. Il était également membre des Cheer Athletics Wildcats, une équipe qui a concouru l’été dernier dans l’émission à succès de NBC « America’s Got Talent ». Ryan a déposé une caution vendredi et a été libéré de prison, selon les archives.

Netflix a refusé de commenter les arrestations. Il a renvoyé USA TODAY à une déclaration antérieure qu’il avait faite après l’arrestation de Harris: « Comme tout le monde, nous sommes choqués par cette nouvelle. Tout abus sur des mineurs est un crime terrible et nous respectons la procédure légale. »

Tricia L. Nadolny et Marisa Kwiatkowski sont des reporters de l’équipe nationale d’enquête de USA TODAY. Tricia peut être contactée tnadolny@usatoday.com ou @TriciaNadolny. Marisa peut être contactée à mkwiatko@usatoday.com, @byMarisaK ou par téléphone, Signal ou WhatsApp au (317) 207-2855.