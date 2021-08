DEUX autres policiers de DC impliqués dans la réponse aux émeutes du Capitole meurent par suicide, portant le total à au moins 4 – RT USA News

Deux policiers de Washington, DC qui ont participé à la réponse à l’émeute dans le Capitole des États-Unis se sont suicidés, a confirmé leur département, portant à quatre le nombre total de suicides de policiers à la suite des troubles.

L’officier Gunther Hashida a été retrouvé mort par suicide à son domicile le 29 juillet, a déclaré lundi le département de la police métropolitaine de DC (MPD) aux médias, ajoutant « Nous sommes en deuil en tant que département car nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de l’agent Hashida. » Il est décédé une semaine avant son 44e anniversaire, selon sa nécrologie.

L’épouse de l’officier, Romelia, a également évoqué son décès dans une publication sur Facebook dimanche soir.

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a qualifié Hashida de « héros » qui « risqué sa vie pour sauver notre Capitole, la communauté du Congrès et notre démocratie même » dans une déclaration écrite, en ajoutant « Que la vie de l’officier Hashida soit une inspiration pour tous.

Quelques heures seulement après que le MPD a confirmé la mort de Hashida, le département a déclaré à une filiale locale de CBS qu’un autre officier, Kyle DeFreytag, 26 ans, s’était également suicidé le 10 juillet. Le suicide n’a été signalé que lundi.

« Je vous écris pour partager des nouvelles tragiques selon lesquelles l’officier Kyle DeFreytag du 5e district a été retrouvé décédé hier soir », Le chef du MPD, Robert Contee, a écrit dans un message au département le mois dernier. « C’est une nouvelle incroyablement difficile pour nous tous et pour ceux qui le connaissaient le mieux. »

Hashida et DeFreytag, qui ont rejoint le département en 2003 et 2016, respectivement, sont les troisième et quatrième officiers présents pour l’incident du 6 janvier à mourir de leurs propres mains. L’officier de police du Capitole Howard Liebengood et l’officier du MPD Jeffrey Smith se sont également suicidés dans les jours qui ont suivi l’émeute.

Un cinquième responsable de l’application des lois, l’officier Brian Sicknick, est également décédé peu après les troubles. Alors que les médias ont suggéré à plusieurs reprises qu’il avait succombé à des blessures infligées par des émeutiers, les médecins légistes ont par la suite déterminé qu’il était décédé de causes naturelles à la suite d’une paire d’accidents vasculaires cérébraux.

Quatre autres, tous des manifestants, ont perdu la vie au cours de l’émeute, dont deux liés à des causes naturelles et une surdose mortelle de drogue, tandis qu’Ashli ​​Babbitt, 35 ans, a été abattue par la police près de la chambre de House à l’intérieur du Capitole.





