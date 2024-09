Deux autres nominés aux Oscars se rendent à Winnipeg pendant la période de tournage chargée de l’automne

Deux autres acteurs nominés aux Oscars viendront à Winnipeg pour tourner un film cet automne.

Cela a déjà été une très bonne année pour les stars en visite au Manitoba pour tourner des films, notamment Bob Odenkirk, Sharon Stone, Christopher Lloyd, Connie Nielsen et Colin Hanks en Personne 2.

La suite vient de se terminer mardi, mais Odenkirk reviendra au Manitoba pour le film de Ben Wheatley Normaletourné d’octobre à décembre, dans le rôle d’un shérif d’une petite ville essayant de résoudre un mystère tordu.

Pendant ce temps, le film d’horreur Autel avec Kyle MacLachlan, January Jones et David Krumholtz, se terminera début octobre.

Et celui de BenDavid Grabinski Mike et Nick et Nick et Alice tourne actuellement jusqu’en octobre avec James Marsden, Vince Vaughn, Eiza González, Jimmy Tatro, la star des arts martiaux Lewis Tan (Shatterstar dans Deadpool et Wolverine) et Keith David, ainsi qu’Emily Hampshire (Ruisseau Schitt) qui revient à Winnipeg après avoir fait Mon aventure sexuelle maladroite (2012) en ville pour le réalisateur Sean Garrity.

Bob Odenkirk dans une image du film Nobody, tourné à Winnipeg en 2019. Le tournage de la suite a récemment terminé dans la ville, mais Odenkirk reviendra pour filmer Normal, en tournage d’octobre à décembre. (Studios Universal)

Le mois prochain sortira un nouveau film, un thriller réalisé par Vadim Perelman (Maison du sable et du brouillard) intitulé Le Zélote. Il met en vedette l’ancien enfant acteur Kodi Smit-McPhee (nominé pour un Oscar d’acteur dans un second rôle pour son travail dans le film de Jane Campion). Le pouvoir du chien), et Djimon Hounsou, également nominé aux Oscars pour l’acteur de soutien dans Diamant de sang et En Amérique.

Dans Le ZéloteHounsou incarne Hassan, un chauffeur de navette somalo-américain qui reçoit une offre d’un mystérieux passager (Smit-McPhee) pour l’emmener de Minneapolis à Chicago. À l’insu d’Hassan, son passager a un objectif sombre et potentiellement catastrophique.

Perelman a déclaré à Variety plus tôt cette année le film est « un voyage au cœur de ce que signifie être humain pour les autres humains » et examine « les chemins invisibles que nous parcourons, les choix que nous faisons et les marques indélébiles qu’ils laissent sur nos âmes ».

Nouveaux films Hanukkah et Christmas Hallmark

Volume estimé de production cinématographique et télévisuelle de la province cela en ferait une année record in, a déclaré Manitoba Film and Music le mois dernier, et cela se poursuit avec une foule d’autres films.

Juliette Hagopian produit le deuxième film saisonnier Hallmark à tourner en ville et centré non pas sur Noël, mais sur Hanoukka.

La comédie romantique Hanoukka sur les rochers s’inscrit dans la tradition de l’entrée Hallmark 2022 Hanoukka sur le seiglequi a été tourné principalement dans le quartier de la Bourse. Sean Garrity réalise le nouveau film avec les stars Stacey Farber (fin de la série tournée localement Les sœurs Spencer) et Daren Kagasoff (La vie secrète de l’adolescent américain).

Une image tirée du film Hallmark 2022 Hanukkah On Rye, qui a été tourné principalement dans le quartier de la Bourse de Winnipeg. Un autre film Hallmark centré sur Hanukkah, la comédie romantique Hanukkah on the Rocks, sera tourné à Winnipeg cet automne. (Chaîne Hallmark)

Farber incarne Tory, une avocate d’affaires à Chicago qui se retrouve sans travail une semaine avant Hanoukka. Dotée de beaucoup de temps libre, elle aide sa grand-mère à préparer Hanoukka et se lance dans une quête pour trouver de bonnes bougies.

Son voyage la mène à un bar appelé Rocky’s, où elle et un beau docteur (Kagasoff) se disputent la dernière boîte de bougies.

Le film devait se terminer cette semaine.

À la suite de cette étoileune entrée plus typique de Hallmark produite sous les auspices d’Inferno Pictures, met en vedette Brooke D’Orsay (Deux hommes et demi) et John Brotherton (Maison plus pleine). Réalisé par Jeff Beesley, le tournage sera réalisé tout au long du mois d’octobre et sa première sur Hallmark Channel est prévue le 15 décembre.

En août, Manitoba Film and Music estimait que le volume de production pour 2024 atteindrait un record de 434,9 millions de dollars entre le 1er janvier et le 31 décembre.