Deux autres joueurs de Manchester City testés positifs pour le coronavirus

Le dernier sur les effets de la coronavirus épidémie sur le sport dans le monde:

Le champion de la coupe Stanley Tampa Bay Lightning s’est associé aux Panthers de la Floride pour offrir l’utilisation de son affilié de la Ligue américaine de hockey Syracuse Crunch pour la saison 2020-2021.

Le directeur général de Lightning, Julien BriseBois, et le directeur général des Panthers, Bill Zito, ont conjointement annoncé le plan mercredi. C’est une solution aux problèmes créés lorsque les Charlotte Checkers, affilié à Floridas AHL, ont choisi de ne pas participer à la saison en raison de problèmes de sécurité et de logistique liés à la COVID-19[feminine pandémie.

Dans le cadre de ce partenariat, les Panthers pourront affecter des joueurs au Crunch pour s’entraîner, s’entraîner et jouer. Le personnel d’encadrement et de soutien de Crunch restera intact, dirigé par l’entraîneur-chef Ben Groulx.

L’équipe de basket-ball féminine n ° 3 UConn a eu un autre match reporté en raison de coronavirus -problèmes liés.

Les Huskies, qui ont vu leur confrontation prévue jeudi avec Baylor n ° 6 annulée après que l’entraîneur de Baylor Kim Mulkey ait été testé positif pour COVID-19[feminine , a annoncé mercredi qu’ils ne joueraient pas leur match prévu à Xavier le 13 janvier car les Mousquetaires ont annoncé une pause dans les activités de l’équipe en raison de la recherche des contacts.

Les écoles disent qu’une date de maquillage sera annoncée plus tard.

Le prochain match des UConns est prévu à domicile samedi contre la Providence. L’entraîneur Geno Auriemma est à la recherche de sa 1098e victoire, ce qui le lierait à feu Pat Summitt pour la deuxième place de tous les temps, derrière les 1103 de l’entraîneur de Stanford Tara VanDerveer.

IndyCar a déplacé ce qui était censé être sa course d’ouverture de la saison à Saint-Pétersbourg, en Floride, au 25 avril.

La course dans les rues du centre-ville devait débuter la nouvelle saison pour une 10e année consécutive le 7 mars.

L’ouverture de la saison d’IndyCar aura maintenant lieu au Barber Motorsports Park en Alabama le 11 avril.

Le changement donne aux promoteurs de St. Pete l’espoir que davantage de spectateurs seront autorisés à assister au festival de rue populaire à mesure que les restrictions de pandémie se desserreront.

IndyCar avait précédemment reporté le Grand Prix de Long Beach d’avril à septembre en raison de restrictions en Californie. Ce déménagement a ouvert de la place sur le calendrier pour St. Pete pour demander une date de course ultérieure.

Il n’est pas surprenant qu’un événement de cette ampleur, prévu pour la première semaine de mars, soit toujours soumis aux implications de la pandémie, a déclaré le président et chef de la direction de Penske Entertainment Corp., Mark Miles, ajoutant que la date du 25 avril pour St. Pete est une date plus appropriée, qui permet de consolider le début de notre horaire et nous permet de rester sur le réseau NBC.

IndyCar était déjà à St. Pete en mars dernier et s’apprêtait à ouvrir sa saison lorsque les sports se sont arrêtés au début de la pandémie. La saison n’a finalement commencé qu’en juin et St. Pete a été déplacé en octobre comme finale.

Les Browns de Cleveland continuent de travailler virtuellement tout en essayant de maîtriser un COVID-19[feminine situation qui a exclu l’entraîneur Kevin Stefanski du match éliminatoire du dimanche.

Stefanski a été testé positif mardi et ne sera pas avec l’équipe de Pittsburgh pour le match wild-card, le premier match éliminatoire de Clevelands depuis 2003.

Stefanski travaille à domicile car les locaux des équipes restent fermés pour effectuer la recherche des contacts. Les Browns espèrent pouvoir s’entraîner sur le terrain mercredi.

Cleveland a mis fin à la plus longue sécheresse des séries éliminatoires de la NFL avec une victoire de 24-22 le week-end dernier contre les Steelers, qui ont siégé Ben Roethlisberger, TJ Watt et d’autres.

Cependant, la célébration des Browns et de leurs fans a été rapidement aspergée par le test positif de Stefanski ainsi que du garde gauche du Pro Bowl Joel Bitonio et de deux entraîneurs adjoints.

Le coordinateur des équipes spéciales Mike Priefer remplacera Stefanski sur la touche.

Manchester City a déclaré que le gardien de réserve Scott Carson et le milieu de terrain Cole Palmer faisaient partie des trois personnes du club de Premier League à avoir été testées positives pour le coronavirus lors de la dernière série de contrôles.

City avait six joueurs manquants pour la victoire 3-1 du dimanche à Chelsea dans la ligue parce qu’ils avaient contracté COVID-19[feminine . Il s’agissait du gardien Ederson, des défenseurs Kyle Walker et Eric Garcia, du milieu de terrain Tommy Doyle et des attaquants Gabriel Jesus et Ferran Torres.

City joue à Manchester United en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise mercredi et le manager Pep Guardiola a déclaré que nous n’avions pas beaucoup de joueurs pour le match.

City dit que la troisième personne à avoir été testée positive pour le coronavirus lors de la dernière série de contrôles est un membre du personnel.

