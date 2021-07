Deux autres hôpitaux écossais déclarent «code noir» sans lits supplémentaires au milieu de la flambée de Covid

DEUX autres hôpitaux écossais ont déclaré un «code noir», ce qui signifie qu’ils n’ont pas de lits disponibles, au milieu d’une vague de Covid.

Les patrons du NHS Grampian ont confirmé que l’infirmerie royale d’Aberdeen à Granite City et l’hôpital du Dr Gray à Elgin étaient tous deux à pleine capacité.

Deux autres hôpitaux écossais sont à pleine capacité en raison d’une augmentation de Covid Crédit : Alamy

Une augmentation récente du nombre de patients atteints de coronavirus, ainsi que des absences du personnel plus élevées que la normale en raison de l’auto-isolement et des vacances scolaires, ont entraîné le report des procédures non urgentes.

Et aucun patient A&E ne sera admis dans les services en raison du manque de lits disponibles.

Hier, l’hôpital Raigmore d’Inverness a annoncé un « code noir ».

Aberdeen Royal Infirmary a déclaré un «code noir» Crédit : Alamy

Le professeur Nick Fluck, directeur médical du NHS Grampian, a déclaré : « Il s’agit d’une situation dynamique, susceptible de changer tout au long de la journée.

«Je peux confirmer que l’infirmerie royale d’Aberdeen et l’hôpital du Dr Gray ont été au statut noir (c’est-à-dire à pleine capacité) ces derniers jours.

« Le choix d’annuler des procédures ou des rendez-vous n’est jamais une décision que nous prenons à la légère ; Cependant, c’est notre seule option si nous voulons alléger une partie de la pression et permettre au personnel de se concentrer sur les soins les plus urgents et les plus urgents. »

L’hôpital Dr Gray’s d’Elgin a également atteint sa capacité maximale Crédit : Alamy

Le professeur Caroline Hiscox, directrice générale, a ajouté: « Bien que nous ne soyons pas passés en mode d’urgence civile complet, comme nous l’avons fait au début de la pandémie, nous avons« pris certaines mesures pour nous permettre de surveiller de près l’activité dans toute la région .

« Cela nous permet d’identifier rapidement des points de stress particuliers et d’agir pour les soulager. Je ne remercierai jamais assez nos collaborateurs pour le travail qu’ils entreprennent, surtout au vu de l’expérience très difficile des 16 derniers mois.

Le professeur Fluck a ajouté: «Je sais qu’il est pénible pour les gens de voir des procédures ou des rendez-vous reportés, parfois à très court terme. Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont été touchés par cela.

« Nous travaillerons pour les reprogrammer, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie pour le moment quant au moment où cela pourrait se produire. Si vous accédez à des services de santé, sachez que des retards sont probables.

« Je voudrais également lancer un appel personnel au public pour qu’il s’assure qu’il se rend au bon endroit pour obtenir des conseils et un traitement. Les services communautaires tels que les pharmaciens, les optométristes et les dentistes, ou les autosoins en suivant les conseils disponibles sur le site Web du NHS Inform, peuvent être plus approprié. »

Le professeur Hiscox a déclaré : « Je sais que les gens veulent désespérément un retour à la normale et que tous leurs besoins en matière de soins de santé soient satisfaits, pas seulement ceux liés au COVID-19. Je veux ça aussi.

« Nous avons eu un tel soutien de la part des habitants du nord-est depuis le début de la pandémie et nous le demandons à nouveau.

BMA Scotland affirme qu’une action urgente est nécessaire pour lutter contre le « niveau de pression très élevé » sur le NHS, en raison du récent pic de virus.

Le Dr Lewis Morrison, président de BMA Scotland, a déclaré à l’émission de radio Lunchtime Live de la BBC que des décisions devaient être prises rapidement concernant les absences du personnel en raison de l’obligation de s’isoler.

Il a déclaré que des réunions se déroulaient au sein du gouvernement écossais « avec une certaine urgence » sur la question.

Le Dr Morrison a poursuivi: « Dans les prochains jours, je pense qu’une sorte de décision doit être prise pour assurer la continuité des services de santé dans les zones soumises à ce genre de pression. C’est aussi urgent que je le pense. »

Cela survient alors que 21 décès liés à Covid ont été enregistrés en Écosse au cours de la semaine dernière, en hausse de quatre par rapport aux sept jours précédents.

Cela signifie qu’en date de dimanche, 10 189 décès ont maintenant été enregistrés en Écosse avec Covid-19 mentionné sur le certificat de décès.

Le directeur des services statistiques du NRS, Pete Whitehouse, a déclaré: « Le taux de mortalité continue d’augmenter légèrement mais le nombre de décès par rapport au nombre de cas de Covid-19 reste faible. »

Mardi, 3 869 223 personnes avaient reçu la première dose d’un vaccin contre le Covid-19 et 2 774 136 en avaient reçu la deuxième.

