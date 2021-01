Deux autres flics ont été impliqués dans la retenue d’un homme noir qui est mort en disant aux policiers « je ne peux pas respirer », a-t-il été révélé, alors que les quatre autres flics qui l’ont arrêté restent en congé payé et sa famille accuse la police de « camouflage » ».

Manuel Ellis, un père de deux enfants de 33 ans, est décédé de privation d’oxygène le 3 mars après avoir été épinglé au sol par des flics et avoir eu une cagoule sur la tête alors qu’il rentrait chez lui d’un dépanneur avec une collation. .

La police de Tacoma dit qu’ils l’ont repéré en train de pénétrer dans une voiture et qu’ils l’ont retenu quand il a violemment jeté l’un des flics au sol.

Mais les images de spectateurs publiées en juin ont jeté des doutes sur cette version des événements car elle montrait qu’Ellis était agressivement battu et retenu par les policiers.

Sa mort a été déclarée homicide par le bureau du médecin légiste du comté de Pierce en juin, mais personne n’a été inculpé pour sa mort.

Dix mois après l’incident, les autorités ont maintenant révélé que deux autres agents des forces de l’ordre étaient également impliqués dans la retenue d’Ellis qui a conduit à sa mort.

L’officier de police de Tacoma, Armando Farina, a placé une cagoule sur la tête d’Ellis après avoir dit aux policiers qu’il ne pouvait pas respirer, selon les registres de la patrouille de l’État de Washington publiés mercredi.

Bureau du shérif du comté de Pierce Dét. Sgt. Gary Sanders, qui n’était pas de service à l’époque, a également aidé à pousser la jambe du joueur de 33 ans dans une entrave pour le ligoter alors qu’il était menotté et allongé sur le trottoir.

Aucun des deux officiers n’a été suspendu et ils sont traités comme des témoins et non comme des cibles de l’enquête.

Les quatre flics déjà identifiés dans l’incident restent en congé payé.

L’avocat représentant la famille d’Ellis a déclaré que l’apparition soudaine de nouveaux détails indique une « dissimulation » dans la ville et le département de police de Tacoma, car ils disent que l’homme noir a été « assassiné » par le groupe de flics.

Les agents de police de Tacoma Matthew Collins, Christopher Burbank, Masyih Ford et Timothy Rankine avaient déjà été nommés par les autorités.

Le fait qu’un cinquième officier de Tacoma – Farina – était également impliqué n’a pas été révélé jusqu’à présent et la famille d’Ellis a déclaré qu’elle ne savait pas que d’autres officiers étaient impliqués avant cette semaine.

Les autorités avaient précédemment déclaré qu’un sergent du shérif hors service était sur les lieux, mais Sanders, un vétéran de 20 ans, n’avait pas non plus été nommé.

La présence du sergent du shérif n’a été révélée que lorsque le département du shérif du comté de Pierce a été disqualifié de son rôle d’agence d’enquête indépendante pour conflit d’intérêts lorsqu’il est apparu que l’un des siens était sur les lieux.

Les dossiers récemment publiés montrent que Collins et Burbank ont ​​été les premiers agents des forces de l’ordre sur les lieux, selon le Seattle Times.

Ford et Rankine arrivèrent alors à quel point Ellis était déjà aux poignets.

Burbank a continué à retenir Ellis pendant que les deux autres soulageaient Collins, selon les archives.

Farina est ensuite arrivée sur les lieux pour trouver Ellis « le visage contre terre avec des menottes aux poignets qui avait également un entravé lié à eux », selon son rapport de police, obtenu par le Times.

L’officier a ensuite expliqué comment il avait mis une cagoule sur Ellis qui avait du sang coulant de sa bouche.

«Le sujet était alerte et respirait et avait du sang sur le visage et sortait de sa bouche», indique le rapport.

« En raison de son comportement agressif, j’ai placé une cagoule sur la tête du sujet pour protéger tout le monde sur scène d’une éventuelle exposition. »

Selon le rapport de police de Sanders, il avait terminé son quart de jour au département du shérif et était au clair de lune à la Pacific Lutheran University, lorsqu’il a répondu à l’appel à l’aide.

Le sergent du shérif a déclaré qu’il était arrivé sur les lieux pour voir « quatre policiers de Tacoma se battre avec [Ellis]».

Il a dit qu’il avait aidé à placer un entraveur sur l’homme noir pour le ligoter.

«J’ai juste attrapé son pied et l’ai tiré vers le sien, sa taille… il l’a serré dans les menottes, puis il était là, il était à peu près contenu à ce moment-là», indique le rapport.

La révélation selon laquelle davantage d’agents étaient impliqués dans la contention qui l’a finalement tué dix mois après la mort d’Ellis fait suite à de nombreuses questions sur le déroulement de l’enquête.

James Bible, l’avocat représentant la famille d’Ellis, a déclaré au Times « qu’il est clair que Manuel Ellis a été assassiné ».

« Il est clair qu’il était sur le ventre, qu’il était entravé, qu’il saignait de la bouche et qu’il disait aux officiers « Je ne peux pas respirer monsieur » lorsque les officiers ont si cruellement ignoré son humanité et ont ensuite mis un masque à la broche au-dessus de sa tête, dit-il.

« Nous pensons que cet incident implique plus que les officiers dans cette affaire, mais tout un système à Tacoma et Pierce County. »

Bible a également accusé les autorités de « dissimulation », affirmant que la publication du rapport de mercredi était la première que la famille ait eu connaissance des nouveaux détails.

« Il y a eu une dissimulation remarquable de la part de la ville de Tacoma et du bureau du shérif du comté de Pierce », a-t-il déclaré à KIRO.

Ellis est décédé le 3 mars, mais son cas a attiré plus d’attention au début de juin, après la publication d’images de spectateurs de sa mort et au lendemain de la mort de George Floyd.

L’homme noir Floyd est mort le Memorial Day lorsqu’un flic blanc s’est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes jusqu’à ce qu’il s’évanouisse et meure en disant: « Je ne peux pas respirer ».

Des images de l’arrestation d’Ellis ont été publiées sur Twitter par le Tacoma Action Collective, un groupe de justice raciale, en juin.

Dans la vidéo du témoin, une femme filmant l’arrestation depuis sa voiture est entendue crier aux policiers de s’arrêter alors qu’ils sont vus en train de donner des coups de poing à Ellis, qui est au sol et leur donne des coups de pied.

‘Hey! Arrêtez! Oh mon Dieu! Arrête de le frapper. Arrête de le frapper. Arrêtez-le. Arrêtez-le simplement », a plaidé la femme non identifiée depuis son véhicule, avant qu’un homme, également non identifié, ne la distrait de l’extérieur.

Les policiers sont plus tard vus dans les images tenant l’homme alors que la femme passe devant eux.

Les femmes derrière les images, Sara McDowell et Samuel Cowden, disent qu’Ellis a été placée dans un étranglement et choquée avec un Taser, a rapporté le Times.

Avant la publication des images, Ellis n’avait été entendue que dans un enregistrement de la radio de la police criant « Je ne peux pas respirer » pendant l’arrestation.

Selon la police, Ellis a commencé à frapper leur voiture de patrouille et leur a demandé de leur parler des mandats en suspens contre lui.

Les flics disent qu’il a ensuite pris l’un des officiers par le gilet et l’a jeté par terre.

Ils ont ensuite essayé de le retenir quand il s’est battu sur le sol, peu de temps avant sa mort.

On ne sait pas comment il a été retenu et combien de temps il a été retenu avant de mourir.

Des manifestations ont éclaté à Seattle pour exiger que justice soit rendue pour Ellis et le maire de Tacoma, Victoria Wooodards, a appelé à une enquête approfondie et à ce que les officiers impliqués soient immédiatement licenciés.

Le bureau du médecin légiste du comté de Pierce a statué que la privation d’oxygène causée par la contention était la cause du décès.

Les quatre flics identifiés pour la première fois ont été placés en congé administratif pendant deux semaines après la mort d’Ellis, puis sont retournés au travail.

Après la décision du coroner, ils ont été de nouveau mis en congé et continuent d’être payés.

Le gouverneur Jay Inslee s’est également penché sur l’affaire en été, ordonnant une enquête impartiale de la patrouille de l’État de Washington et la retirant du département du shérif du comté de Pierce en apprenant l’implication du sergent du shérif.

Le procureur général Bob Ferguson déterminera si l’un des agents fera face à des accusations.

Son bureau examine également 20 autres incidents de décès ou de blessures graves aux mains des forces de l’ordre au cours du premier semestre 2020.