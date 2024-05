Nous sommes en 2024 et de nombreux enfants célèbres de la génération Z font connaître leurs réflexions. Nous entendons par là que tant d’enfants célèbres n’ont pas peur de montrer au monde ce qu’ils ressentent à l’égard des membres de leur famille dont ils sont séparés. Par exemple, Suri, la fille de Katie Holmes et Tom Cruise, a fait la une des journaux lorsque elle a laissé tomber « Cruise » de son nom de scène ; et elle n’est pas la seule. Précédemment, Angelina Jolie et Celui de Brad Pitt La fille aînée Zahara a publiquement montré qu’elle avait supprimé « Pitt » de son nom de famille, et maintenant, deux autres enfants de Jolie-Pitt ont fait de même.

Des journalistes aux yeux d’aigle OK Magazine J’ai remarqué que Vivienne et Shiloh ont supprimé « Pitt » de leurs noms de famille. Beaucoup ont remarqué que Vivienne avait abandonné Pitt et figurait sous le nom de Vivienne Jolie dans l’affiche de Les étrangers. (Pour ceux qui ne le savent pas, c’est la pièce qu’elle jouait l’assistante de sa mère sur.)

Vivienne Jolie-Pitt et Angelina Jolie. Bruce Glikas/Getty Images.

Avec Vivienne, Shiloh a également subtilement supprimé Pitt de son nom. Si tu te souviens de ça vidéo de danse virale elle était là, alors vous remarquerez que son professeur de danse l’a taguée, et son nom de famille ne contient plus que « Jolie » maintenant.

Celui-ci est un choc, étant donné que les initiés affirmaient que Shiloh pensait à emménager avec Pitt et sa petite amie Ines de Ramon, mais il est clair qu’ils sont les deux nouveaux membres à se séparer encore plus de leur ancien père.

Angelina Jolie avec les enfants Knox Leon Jolie-Pitt, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, Pax Thien Jolie-Pitt, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, Zahara Marley Jolie-Pitt et Maddox Chivan Jolie-Pitt. Photo de Monica Schipper/Getty Images pour Netflix.

Jolie partage six enfants avec son ex-mari Pitt, nommés Maddox, 22 ans, Pax, 20 ans, Zahara19 ans, Shiloh, 17 ans et des jumeaux Knox et Vivienne, 15 ans.

Avec Vivienne et Zahara abandonne publiquement « Pitt » de leurs noms, Maddox aurait a témoigné au tribunal contre Brad et Pax a déchiré papa Brad sur les réseaux sociaux. Knox est resté silencieux sur toute la situation et nous espérons simplement que tout le monde guérit.

