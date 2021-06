Deux autres églises catholiques de la Colombie-Britannique s’embrasent au milieu de la «colère et de la rage» contre les fosses communes des écoles

Les deux incendies ont été signalés samedi matin, consumant l’église Lady of Lourdes à Chopaka et l’église Sainte-Anne à Hedley, à une soixantaine de kilomètres. St. Ann’s se trouve sur des terres appartenant à la bande indienne des Upper Similkameen, et Chopaka se trouve sur le territoire des Lower Similkameen.

L’église de Chopaka dans la réserve de la bande indienne de Lower Similkameen et l’église St. Ann’s dans la réserve de la bande indienne de Upper Similkameen en Colombie-Britannique ont été incendiées samedi matin. https://t.co/7HwSpqjw4X – CBC Colombie-Britannique (@cbcnewsbc) 27 juin 2021

Les deux bâtiments étaient en bois, vieux de plus de 100 ans, et servaient de lieux de rencontre et pour les membres catholiques des deux tribus ainsi que les communautés environnantes.

« Ce n’est pas justice pour ce qui est arrivé à notre peuple. C’est de la bêtise de la part de certains ! Rose Holmes de Hedley, un membre de la tribu, a déclaré au média local Castanet.

Le chef de la bande indienne de Lower Similkameen, Keith Crow, a déclaré à CBC qu’il avait reçu un appel indiquant que l’église de Chopaka était en feu vers 4 heures du matin samedi et qu’elle avait complètement disparu au moment où il est arrivé, une demi-heure plus tard.

« Je suis en colère, » a dit Corbeau. « Je ne vois aucun résultat positif à cela et ça va être difficile. »

Il pense que les incendies sont « pas seulement une coïncidence » après les flammes, l’église St. Gregory à Osoyoos et l’église Sacred Heart sur le territoire de la bande indienne de Penticton ont également été détruites lundi dernier.

La Gendarmerie royale du Canada enquête sur les incendies en tant qu’incendie criminel possible, mais aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.

« Bien que nous comprenions le chagrin et la rage ressentis par d’autres à travers le pays indien » suite à la découverte récente de tombes anonymes dans les pensionnats de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, « il existe des supports pour aider à gérer ces émotions de manière plus curative,», a déclaré le conseil de Lower Similkameen dans un communiqué publié après les incendies. Les dirigeants d’Osoyoos et de Penticton ont également condamné la destruction d’églises sur leur territoire.

Les chefs tribaux craignent que certains membres de leurs communautés ne soient consumés par la colère suscitée par la découverte de fosses communes sur deux sites au Canada au cours du mois dernier. La semaine dernière, 751 tombes anonymes ont été découvertes sur le site d’un ancien pensionnat à Marieval, en Saskatchewan. 215 autres tombes ont été découvertes à Kamloops, en Colombie-Britannique, plus tôt ce mois-ci.

L’Église catholique romaine exploitait bon nombre des quelque 140 pensionnats établis par le gouvernement canadien dans les années 1870 pour « civiliser » et assimiler les membres des Premières Nations en retirant les enfants de leurs familles. Certaines écoles fonctionnaient jusque dans les années 1990. Une Commission canadienne de vérité et réconciliation mise sur pied pour enquêter sur les écoles a conclu en 2008 que le système et la politique d’assimilation elle-même « peut être mieux décrit comme un « génocide culturel ». »

