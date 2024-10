Deux autres coaccusés de Young Thug acceptent des accords de plaidoyer

ATLANTE– Deux autres personnes jugées aux côtés du rappeur Jeune voyou a plaidé coupable à des accusations réduites mercredi après avoir conclu des accords avec les procureurs.

Les appels de Rodalius Ryan et Marquavius ​​Huey sont arrivés juste un jour après un autre coaccusé, Quamarvious Nichols, a accepté un accord de plaidoyer.

Ryan, 18 ans, a plaidé coupable à un seul chef d’accusation de complot en vue de violer la loi anti-racket de l’État. La juge Paige Reese Whitaker de la Cour supérieure du comté de Fulton a accepté les termes de l’accord de plaidoyer, condamnant Ryan à 10 ans de prison, qui ont été commués en peine purgée. Mais il restera derrière les barreaux puisqu’il purge déjà une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre, même si cette peine fait l’objet d’un appel.

L’une des avocates de Ryan, Leah Abbasi, a déclaré qu’ils « nient catégoriquement et catégoriquement que YSL soit le gang de rue criminel et dangereux qu’on prétend être ». Elle a déclaré que son client prenait la meilleure décision pour son avenir.

Young Thug, un rappeur à succès, a lancé son propre label, Young Stoner Life ou YSL. Les procureurs ont déclaré qu’il avait également cofondé un gang de rue criminel violent et que YSL signifiait Young Slime Life. Le rappeur, dont le prénom est Jeffery Williams, a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

Huey, 28 ans, a plaidé coupable de complot de racket, de vol qualifié, d’arme à feu, de gang et de voies de fait graves, les procureurs ayant convenu que certaines peines pourraient être purgées en même temps. Whitaker a également accepté cet accord de plaidoyer, condamnant Huey à 25 ans, dont neuf à purger en prison, 11 en probation et cinq ans avec sursis.

L’un des avocats de Huey, Careton Matthews Sr., a déclaré qu’ils « niaient catégoriquement et catégoriquement » certaines des allégations lues par le procureur, mais ils reconnaissaient qu’il y avait suffisamment de preuves pour étayer les chefs d’accusation pour lesquels il plaidait coupable. Il a également souligné que son client est déjà en détention depuis environ quatre ans, ce qui devrait être décompté de ses neuf années de détention.

Whitaker a noté que Huey risquait trois peines consécutives à perpétuité plus environ 100 ans et a déclaré qu’il était « franchement remarquable » que l’État ait accepté la peine qu’il a reçue pour ces « accusations très graves ». Elle l’a mis en garde de ne pas violer les termes de son accord, affirmant qu’elle ne ferait probablement pas preuve de beaucoup d’indulgence s’il comparaissait à nouveau devant elle, compte tenu de sa peine relativement légère.

« Vous avez une énorme opportunité de changer votre vie », lui a-t-elle dit, soulignant qu’il sortira probablement de prison dans quelques années seulement.

Ces plaidoyers laissent encore indécis le sort de Young Thug et de deux autres personnes dans ce qui est devenu le plus long procès pénal de Géorgie. Sélection du jury au palais de justice d’Atlanta a commencé en janvier 2023 et cela a pris près de 10 mois. Le procès a commencé avec déclarations liminaires en novembre dernier, et les procureurs ont depuis lors appelé des dizaines de témoins.

Young Thug, lauréat d’un Grammy, était accusé il y a deux ans dans un vaste acte d’accusation l’accusant, ainsi que plus de deux douzaines d’autres personnes, de complot en vue de violer la loi géorgienne anti-racket. Il est également accusé de crimes liés aux gangs, à la drogue et aux armes à feu.

Neuf personnes accusées dans l’acte d’accusation ont accepté des accords de plaidoyer avant le début du procès. Douze autres sont jugés séparément. Les procureurs ont abandonné les charges retenues contre un accusé après qu’il a été reconnu coupable de meurtre dans une affaire sans rapport.