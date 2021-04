Deux autres carcasses de dauphins repérées à Mumbai alors que le nombre de morts s’accumule au fil des ans

Jeudi, deux dauphins à bosse de l’océan se sont échoués morts à Mumbai, portant à trois le nombre total de dauphins morts à échouer à Mumbai. Les deux dauphins, de 4 pieds et 5 pieds de longueur respectivement, ont été trouvés dans deux endroits séparés – Mahim et Haji Ali. L’incident est survenu le lendemain d’une carcasse de dauphin échouée dans la région de Bandra, au sud de Bombay. Le dauphin à bosse de l’océan Indien étant inclus dans la liste des espèces «menacées» de l’Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre croissant de carcasses de dauphins est une source de préoccupation pour les écologistes et les experts de la faune.

Une flopée de dauphins morts

Au cours de cette seule année, au moins quatre dauphins à bosse de l’océan se sont échoués à Mumbai, Bndra étant témoin du nombre maximal de carcasses. Avant celui qui s’est échoué lundi à Bandra près de Cuffe Parade, une bosse morte a été signalée au département des forêts par la cellule de catastrophe de la Brihanmumbai Municipal Corporation. Le dauphin a ensuite été enlevé et enterré dans un endroit non divulgué à Carter Road, a rapporté le Hindustan Times à l’époque.

En janvier de cette année, des citoyens locaux ont repéré et signalé une carcasse de dauphin aux autorités du BMC près de la région de Bandra Bandtand. L’année dernière, de nombreuses observations de ce type ont eu lieu et beaucoup ont déclaré que cela était dû à la réduction de l’activité humaine due au verrouillage. En 2020, le Maharashtra a élaboré un plan de conservation des dauphins océaniques le long du littoral du Maharashtra. La «cellule de mangrove» du gouvernement du Maharashtra a soumis le plan d’action couvrant plus de 700 km du littoral du Maharashtra.

Pas un nouveau phénomène

En 2019, un groupe de dauphins à bosse indiens a été vu nager dans la zone de liaison maritime de Bandra-Worli, apportant de la joie aux habitants et aux spécialistes de la conservation. Mais l’observation de dauphins vivants est plus rare que celle de dauphins morts. Bien que les décès soient préoccupants, ils ne constituent en aucun cas un phénomène nouveau. Un rapport de 2016 de Firstpost a noté que plus de 100 incidents de ce type avaient été enregistrés depuis 2015. L’année dernière, une bosse à bosse de 8 pieds s’est échouée près de Bhayandar en juillet.

Mais qu’est-ce qui cause les morts?

Selon un rapport publié en juillet 2018 par le Hindustan Times, l’autopsie des carcasses de dauphins a révélé que des maladies respiratoires étaient à l’origine de la mort de trois des dauphins. Les experts ont noté que l’augmentation des niveaux de pollution pourrait affecter la santé respiratoire des dauphins. Makarand Ghodke, conservateur adjoint de la forêt dans la cellule de mangrove avait déclaré en 2018 que la pollution côtière était l’une des principales causes de destruction des habitats naturels des espèces marines.

Que ce soit la pollution qui ait causé la mort des deux dauphins qui se sont échoués en dernier, la carcasse ensanglantée de celle trouvée lundi à Cuffe Parade a amené les experts à croire que le mammifère est entré en collision avec un bateau de pêche à moteur. Cependant, la cause exacte du décès n’a pas pu être établie car l’état décomposé de la carcasse rendait une autopsie impossible.

Ceci, selon l’écologiste et président de l’Association Resqink pour la faune et le bien-être (RAWW), était également l’une des raisons pour lesquelles les mesures de conservation pour les dauphins restaient faibles. «Nous n’avons pas de procédure opérationnelle standard pour le sauvetage ou l’intervention de ces mammifères échoués. Il est très important de faire une autopsie immédiate de ces mammifères marins pour trouver la cause exacte de leur mort, sinon les corps commenceront à se décomposer « , a déclaré Pawan Sharma, cité par Firstpost, dans une interview précédente. Sharma a ajouté que le délire et le manque de champ les équipes d’autopsie et les experts vétérinaires signifient souvent une enquête minimale sur la cause de la mort des animaux aquatiques.

