Deux attentats à la voiture piégée tuent au moins 100 personnes en Somalie — RT World News

Le président du pays d’Afrique de l’Est a imputé les attaques au groupe militant Al-Shabaab

Au moins 100 personnes ont été tuées et 300 blessées samedi dans un double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, la capitale somalienne, a déclaré le président du pays d’Afrique de l’Est.

Hassan Sheikh Mohamud a annoncé les chiffres dimanche, avertissant que “Le nombre de morts et de blessés continue d’augmenter.”

La première explosion a visé le ministère de l’Éducation situé près du carrefour très fréquenté de Zobe dans la capitale, la deuxième bombe a explosé quelques minutes plus tard lorsque des ambulances sont arrivées et que des personnes se sont rassemblées pour aider les blessés.

Des témoins ont déclaré que de nombreuses victimes étaient des femmes et que certaines étaient des enfants.

La même zone a été le théâtre d’une attaque terroriste majeure en 2017, lorsqu’un camion chargé d’explosifs a explosé, tuant plus de 500 personnes.















Le président a décrit les nouveaux attentats à la bombe comme “l’histoire,” en disant: “c’est le même endroit, et les mêmes personnes innocentes impliquées.”

Aucun groupe n’a revendiqué la responsabilité des attaques, mais Mohamud les a imputées au groupe militant Al-Shabaab. “Ça n’est pas correct. Si Dieu le veut, ils n’auront pas la capacité de faire un autre incident de Zobe », il a dit.

Les deux attentats à la bombe ont eu lieu le jour même où le président somalien, le Premier ministre et d’autres hauts responsables se sont réunis pour discuter des efforts de lutte contre l’extrémisme violent dans le pays. Lorsqu’il est arrivé au pouvoir en mai, Mohamud a juré de mener une “la guerre totale” contre les djihadistes, lançant une offensive majeure contre Al-Shabaab.

Le groupe affilié à Al-Qaïda a été chassé de Mogadiscio en 2011 par les forces de l’Union africaine, mais contrôle toujours de vastes zones de la campagne et organise fréquemment des attentats à la bombe et des attaques à l’arme à feu à Mogadiscio et dans d’autres parties du pays.