Deux attaques de requins en UN JOUR sur le même tronçon de plage au milieu de 5 mutilations de Long Island alors que les responsables mettent en garde contre une « nouvelle normalité »

DEUX attaques de requins ont été signalées sur le même tronçon de la plage de Long Island mercredi, ont indiqué des responsables.

Les experts mettent en garde contre une «nouvelle normalité» après que cinq personnes ont été mutilées par les bêtes au large de la côte est au cours des deux dernières semaines.

Cinq personnes ont été mutilées par des requins lors d’attaques au large de la côte est au cours des deux dernières semaines

Le surfeur Shawn Donnely, 41 ans, a été renversé de sa planche lorsqu’un requin tigre des sables a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.

Donnely a révélé qu’il avait frappé le requin pour repousser la bête.

Il a déclaré à NBC New York: “Il a attrapé mon mollet gauche et m’a fait tomber de ma planche… quand je tombais de ma planche, j’ai vu l’aileron et son dos.”

Donnely a réussi à surfer sur une vague qui l’a ramené au rivage.

Les parcs du comté de Suffolk à Shirley ont déclaré que la baignade avait été suspendue à Smith Point Beach à la suite d’une “activité dangereuse de la vie marine”.

Et, un homme de 49 ans a été transporté à l’hôpital après avoir été mordu au poignet et aux fesses par un requin à Seaview Beach.

Donnely a été attaqué à Smith Point – quelques jours seulement après que John Mullins a été mutilé par un requin tigre.

Il participait à une formation de sauveteur sur Fire Island le 7 juillet lorsque la bête a attaqué.

L’attaque a laissé John blessé au pied. Il a été transporté à l’hôpital où il a reçu plusieurs points de suture.

Le directeur du comté de Suffolk, Steve Bellone, a déclaré: «Le fait que deux de ces incidents nous arrivent pour cette installation pour cette plage est sans précédent.

“Donc, avoir un deuxième incident comme celui-ci n’est certainement pas quelque chose à quoi nous nous attendions.

“Je pense que c’est une indication, cependant, que nous envisageons quelque chose d’une nouvelle normalité dans la mesure où les requins, ces requins tigres, sont juste un peu trop près du rivage.”

Pendant ce temps, un autre sauveteur, Zach Gallo, a été attaqué le 3 juillet près de Smith Point Beach.

Il participait à un exercice d’entraînement lorsqu’il aurait été mordu à la poitrine et à la main par la bête.

Il a ensuite été immédiatement transporté à l’hôpital, où il a reçu des points de suture.

ATTAQUES SAUVAGES

Un homme de 57 ans aurait subi une lacération le 30 juin alors qu’il nageait au large de Jones Beach.

Mais, les responsables du parc ont déclaré à NBC4NY qu’ils n’étaient pas au courant d’une attaque de requin.

L’incident a incité les autorités à augmenter les patrouilles sur toutes les plages du comté de Nassau au cours du week-end du 4 juillet.

Des données choquantes ont révélé qu’au moins 22 personnes ont été mutilées par des requins aux États-Unis cette année.

Une bête de six pieds de long a mordu un surfeur au pied à New Smyrna Beach en Floride le 10 juillet.

Cela s’est produit juste une semaine après qu’un homme de 28 ans s’est fait mordre le pied gauche alors qu’il chevauchait les vagues sur la même plage.

La station balnéaire populaire a été surnommée la capitale mondiale des requins.

Deux hommes d’une vingtaine d’années, un pêcheur et un surfeur, ont été mordus aux jambes et aux pieds en mars.

En septembre dernier, un garçon de 16 ans a été mordu au bras alors qu’il surfait à la station. Il avait besoin de neuf points de suture.

Daytona Beach News-Journal a rapporté que deux autres personnes avaient été attaquées en mai 2021 sur la même plage.

L’adolescente de Floride Addison Bethea, 17 ans, a été forcée de se faire amputer la jambe après avoir été saccagée par un requin.

Et, maman de deux enfants, Linday Bruns s’est retrouvée avec une blessure en forme de demi-cercle à la suite d’une attaque en juin.