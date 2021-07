Deux athlètes testés positifs au Covid-19 au village olympique : officiels

Deux athlètes sont devenus les premiers à être testés positifs pour le coronavirus dans le village olympique de Tokyo, ont annoncé dimanche des responsables, quelques jours seulement avant l’ouverture des Jeux retardés par la pandémie.

Les cas augmenteront les inquiétudes concernant les Jeux olympiques, qui font face à une opposition au Japon par crainte qu’ils n’apportent de nouveaux cas dans un pays déjà aux prises avec une flambée d’infections.

Un décompte quotidien des nouveaux cas a révélé que deux athlètes ont été testés positifs dans le village et un ailleurs. Ils interviennent un jour après qu’une personne non identifiée, qui n’était pas un concurrent, soit devenue le premier cas dans le Village.

Le village olympique, un complexe d’appartements et de salles à manger, abritera 6 700 athlètes et officiels à son apogée lorsque les Jeux de 2020, retardés l’année dernière à cause de la pandémie, commenceront enfin.

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront en grande partie à huis clos pour prévenir les infections, sont impopulaires au Japon où les sondages d’opinion ont toujours démontré un manque de soutien.

Samedi, le président du Comité international olympique Thomas Bach a appelé les fans japonais à soutenir les Jeux, affirmant qu’il était « très bien conscient du scepticisme » entourant l’événement.

