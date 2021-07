Deux athlètes testés positifs au Covid-19 au Games Village

Les organisateurs ont signalé 10 nouveaux cas liés au Jeux olympiques y compris les médias, les sous-traitants et autre personnel, contre 15 samedi.

Un membre du Comité international olympique de Corée du Sud a été testé positif au coronavirus à son atterrissage à Tokyo. Ryu Seung-min, un ancien athlète olympique, est vacciné, ce qui reflète le risque d’infection même chez les participants vaccinés.

Les taux d’infection grimpent parmi la population générale de la capitale, dépassant les 1 000 nouveaux cas pendant quatre jours consécutifs. Les sondages montrent que de nombreux Japonais s’opposent à la tenue des Jeux avec l’afflux de visiteurs étrangers que cela implique.

Des responsables de Tokyo, dont Seiko Hashimoto, la présidente du comité d’organisation, ont confirmé le cas et ont déclaré que le test positif avait eu lieu vendredi. Les organisateurs disent pour des raisons de confidentialité qu’ils ne peuvent offrir qu’une description vague et peu de détails.

« Dans la situation actuelle, que des cas positifs surviennent est quelque chose que nous devons supposer possible », a déclaré Toshiro Muto, PDG du comité d’organisation de Tokyo.

La personne est simplement identifiée comme un « personnel concerné par les jeux ». La personne est également répertoriée comme un non-résident du Japon. Les responsables de Tokyo ont déclaré que la personne avait été placée en quarantaine de 14 jours.

Le village olympique de la baie de Tokyo abritera environ 11 000 athlètes pendant les Jeux olympiques et des milliers d’autres membres du personnel.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré cette semaine qu’il n’y avait aucun risque que les athlètes du village transmettent le virus aux Japonais ou à d’autres résidents du village.

Les organisateurs disent que depuis le 1er juillet et samedi, 45 personnes relevant de leur « juridiction » ont été testées positives. Un seul implique une personne du village et la plupart sont identifiés comme des « contractants » pour Tokyo 2020 et du « personnel concerné par les jeux ». La liste comprend un athlète – qui a été testé positif le 14 juillet – et trois membres des médias.

Sur les 45, seuls 12 sont répertoriés comme « non-résidents du Japon ».

Les organisateurs disent que les athlètes et le personnel qui ont été absents de Tokyo lors des camps d’entraînement sont exclus de cette liste et de leur comptabilité.

Les responsables de Tokyo ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas donner d’estimation du nombre de personnes dans le village samedi.

De nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés samedi à 1 410. Ils étaient 950 il y a une semaine, et cela marque le 28e jour consécutif que les cas étaient plus élevés qu’une semaine auparavant. Il s’agissait de la journée la plus élevée depuis 1 485 le 21 janvier.

Le président du CIO, Thomas Bach, comme il l’a fait toute la semaine à Tokyo, a de nouveau demandé aux Japonais de soutenir les JO. Les sondages d’opinion, selon la façon dont la question est posée, montrent que 50 à 80 % souhaitent que les Jeux olympiques soient à nouveau reportés ou annulés.

« Nous sommes très conscients du scepticisme, évidemment qu’un certain nombre de personnes ont ici au Japon », a déclaré Bach samedi lors de son premier grand briefing des Jeux olympiques au principal centre de presse de Tokyo. « Mon appel au peuple japonais est d’accueillir ces athlètes. »

Bach a été interrogé au moins deux fois sur l’absence de soutien, les deux fois par des journalistes japonais.

« Même au Japon, il n’y a jamais eu de soutien à 100 % pour les Jeux Olympiques ou tout autre événement. Cela fait partie de la démocratie », a-t-il déclaré. «Vous aurez toujours des opinions différentes et, qu’une telle discussion devienne plus animée et plus émotionnelle dans une situation de pandémie, c’est quelque chose que nous devons comprendre. Beaucoup de gens se sentent stressés.

Lire tous les Dernières nouvelles, dernières nouvelles et Actualités du coronavirus ici