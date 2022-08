Deux athlètes sri-lankais et un officiel de la police disparus se penchent sur la question

Le contingent sri-lankais aux Jeux du Commonwealth a demandé à ses athlètes et officiels de présenter leurs passeports après la disparition de trois membres du groupe en tournée de leurs villages respectifs. Le Sri Lanka, qui fait face à une énorme crise économique, avait choisi un contingent de 161 membres, dont 51 officiels, pour les Jeux.

La Fédération des Jeux du Commonwealth et Sri Lanka Cricket ont financé la participation des athlètes. L’attaché de presse de l’équipe sri-lankaise Gobinath Sivarajah a confirmé à PTI qu’un judoka, un lutteur et le responsable du judo avaient disparu.

“Nous avons demandé à tous les athlètes et officiels de soumettre leur passeport à nos responsables de sites respectifs dans tous les villages après l’incident. La police enquête et les trois ne peuvent pas franchir les frontières britanniques. Ce qui s’est passé est vraiment malheureux », a déclaré Sivarjah.



L’équipe de judo du Sri Lanka compte trois hommes et deux femmes. Selon certaines informations, le judoka manquant est une femme. Les épreuves de judo et de lutte se déroulent à Coventry Arena, à 30 minutes de route de Birmingham.

Les athlètes sri-lankais ont enduré une période extrêmement difficile dans la préparation du CWG alors que le pays est aux prises avec une crise de la dette massive en dehors d’une grave pénurie de nourriture et de carburant. Les membres de l’équipe de basket-ball ont été forcés de marcher environ 20 km pour atteindre leurs centres d’entraînement à les trois derniers mois en raison d’une pénurie de carburant.

