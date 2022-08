Deux athlètes sri-lankais disparus des Jeux du Commonwealth ont été retrouvés

Deux des trois membres du contingent sri-lankais portés disparus dans le village des Jeux du Commonwealth à Birmingham ont été retrouvés par la police britannique, ont annoncé jeudi les autorités sportives sri-lankaises. Le secrétaire général du Comité national olympique du Sri Lanka, Maxwell De Silva, a déclaré à l’IANS que la police britannique avait localisé deux des membres disparus, mais que leurs coordonnées n’ont pas été révélées aux responsables sri-lankais.

“En fait, nous avions contacté le haut-commissariat britannique mais ils n’ont rien dit”, a-t-il déclaré. Un lutteur, un judoka et un entraîneur de judo sur 161 forts contingents comprenant des athlètes et des entraîneurs étaient arrivés à Birmingham pour obtenir des visas pendant près de six mois.



Suite à la disparition des trois membres, les responsables du CNO ont retiré les documents de tous les membres restants de l’équipe actuellement aux jeux à Birmingham. Des responsables sri-lankais avaient précédemment déclaré aux médias que la police de Birmingham menait une enquête sur la disparition des trois membres.

La nouvelle scandaleuse a été annoncée lorsque le Sri Lanka a remporté trois médailles, dont l’impressionnante réalisation de Yupun Abeykoon, qui a remporté la médaille de bronze du 100 m masculin en tant qu’homme le plus rapide d’Asie du Sud et la seule représentation de la région pour l’épreuve la plus compétitive.

Confrontés à la pire crise économique de tous les temps depuis l’indépendance en 1948, de nombreux Sri Lankais tentent d’émigrer légalement et illégalement. Un grand nombre de bateaux en direction de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ou encore de la France ont été récemment arrêtés tandis qu’un grand nombre de Tamouls du nord du Sri Lanka avaient débarqué à Rameswaram en Inde dans des bateaux en fibre.

