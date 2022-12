Deux athlètes peuvent concourir ensemble au pays en danse sur glace, paires : Patinage Canada

Patinage Canada a mis à jour ses politiques afin que les équipes de danse sur glace ou de couples qui concourent au pays puissent être composées de deux athlètes.

L’instance dirigeante du patinage artistique du Canada a annoncé mardi que sa définition d’« équipe » pour les athlètes s’entraînant dans la voie du podium sera révisée pour se composer de « deux patineurs ».

La définition précédente était une femme et un homme.

Patinage Canada a déclaré dans un tweet qu’il n’y a pas de nouvelles catégories d’événements et que toute équipe peut s’inscrire dans les disciplines de danse en couple ou sur glace à n’importe quel événement national de Patinage Canada.

Le Podium Pathway est un parcours d’entraînement de haute performance pour les athlètes qui souhaitent participer à des championnats nationaux ou internationaux.

La définition et le langage seront mis à jour dans le livre des règlements de Patinage Canada, les documents de la voie vers le podium et le système de pointage.

« La danse sur glace est ma passion, et bien qu’elle soit magnifiquement ancrée dans la tradition, l’avenir de notre sport dépend d’un regard critique et affirmé sur qui et qui n’est pas représenté », a déclaré Kaitlyn Weaver, olympienne à deux reprises et membre de l’Equity de Patinage Canada. , Comité Opérationnel Diversité, Inclusion et Accessibilité.

«Tous les patineurs méritent d’avoir un chez-soi sur la glace, y compris au maximum d’eux-mêmes. J’ai hâte de voir cela devenir une réalité dans l’arène compétitive.

Patinage artistique