Deux ateliers de réparation automobile endommagés dans l’incendie d’Algonquin mardi – Shaw Local

Au moins deux voitures et «beaucoup de pièces de voiture» seront incluses dans les estimations finales des dommages causés à deux entreprises algonquines lors d’un incendie mardi soir, a déclaré le chef adjoint John Knebl du service d’incendie d’Algonquin-Lake in Hills.

Les pompiers ont été appelés vers 19 h 30 dans les commerces du 1045 W. Algonquin Road. Lorsqu’ils sont arrivés environ 2 minutes après l’appel, les pompiers ont découvert des flammes intenses à l’endroit où se trouvaient deux entreprises de réparation automobile.

L’incendie a déclenché une alarme de boîte pour apporter l’aide de 13 services d’incendie de la région, du bureau du shérif du comté de McHenry, du service de police d’Algonquin et de l’Armée du Salut.

Le service d’incendie d’Algonquin-Lake in the Hills a répondu à un incendie de structure commerciale le mardi 19 juillet 2022, qui a endommagé deux entreprises de réparation automobile au 1045 West Algonquin Road. (Alex Vucha pour Shaw Local)

Knebl a déclaré que l’incendie était maîtrisé à 19h50 et déclaré éteint vers 20h30.

Aucun blessé civil ou pompier n’a été signalé, a déclaré Knebl.

Les deux entreprises de réparation automobile ont subi de lourds dommages et le bâtiment a été étiqueté par l’application du code comme inhabitable. Une estimation des dommages totaux n’était pas disponible, a-t-il dit.

La cause de l’incendie est indéterminée et fait l’objet d’une enquête par l’Algonquin-Lake dans le district d’incendie de Hills et le département du shérif du comté de McHenry, a déclaré Knebl.