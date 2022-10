Deux artistes populaires reviennent pour une exposition à la Blue Moon Gallery – Shaw Local

GRAYSLAKE — La Blue Moon Gallery est fière d’inviter la communauté à la galerie ce week-end pour l’ouverture de deux nouvelles expositions : “Sunshower”, mettant en vedette des peintures de médias alternatifs de l’artiste de Sion Sean Bishop, ainsi que “Embroidery as Dissent”, mettant en vedette des artistes féministes et sociaux. broderie de commentaire par l’artiste de fibres Grayslake Laura O’Connor. Tous deux sont des artistes primés.

La réception d’ouverture de 18 h à 21 h le 22 octobre est gratuite et ouverte au public et présentera également de nouvelles œuvres des artistes collectifs de la galerie Tony Armendariz et John Kirkpatrick Jr. et des œuvres récentes de Mike Bellefeuille, Leisa Corbett et Juli Janovicz. Les expositions des artistes invités Kittie Yohe (peintures en techniques mixtes) et Mark Price (pastels et monotypes) se poursuivent également ce mois-ci.

La galerie sera également ouverte de 13 h à 16 h le 23 octobre.

Les peintures de médias alternatifs de Sean Bishop de sa collection actuelle “Sunshower” sont des instantanés de petits moments de la vie qui vous rendent reconnaissant d’être en vie. Sean les caractérise comme une percée artistique où “tout a commencé à avoir un sens et où l’expérimentation et l’échec étaient des cadeaux”.

Créées au cours des dernières étapes de la pandémie, les nouvelles œuvres de Sean sont une réponse à sa renaissance personnelle après avoir réussi à relever un défi médical tout en sortant simultanément du chaos des mandats COVID et des nouvelles façons d’être. La palette de couleurs de Sean est moderne et fraîche. Et tout tourne autour des “médias alternatifs”. Sean fabrique sa propre peinture au fusain compressé et des encres de graveur pour ses œuvres passionnantes et contemporaines sur papier et toile.

Principalement rendues en gris et en jaune, les nouvelles œuvres sont édifiantes et pleines d’espoir. Des compositions fluides dans des palettes de couleurs limitées sont chacune conçues avec des lignes expressives qui démontrent à la fois style et émotion.

Toutes les peintures sont accompagnées du croquis au crayon original du concept de peinture – signé par l’artiste et soigneusement emballé dans son propre folio pour être conservé.

En tant que leader créatif et designer, Sean a conçu et renommé des marques nationales et mondiales, des campagnes publicitaires présidentielles et majeures, ainsi que des milliers de lancements de produits. Maintenant, il est reconnaissant de partager des peintures et des gravures uniques avec le public.

Laura O’Connor rejoint une longue et forte tradition de femmes qui ont fait de la couture un véhicule d’expression politique et de commentaire sur la société. Elle travaille principalement dans les métiers de la broderie et du point de croix. Chaque pièce prend du temps et une bonne dose de réflexion pour créer un produit tangible.

Ses sujets incluent la sécurité des femmes, les droits reproductifs, l’introversion, les idéaux de beauté, l’empathie, les stéréotypes sur les femmes et les droits civils. Les résultats sont concis, impertinents et mordants, et en tant que collection, ils représentent un journal visuel des deux dernières années.

«La broderie est la façon dont je travaille à travers ma frustration et mon chagrin liés à notre arène politique actuelle. C’est aussi comme ça que j’apprends plus sur le craftivisme et le féminisme ainsi que la façon dont je documente les petites choses amusantes. Mon travail utilise un symbole de domesticité et de féminité pour remettre en question ces mêmes notions », a déclaré O’Connor.

«Nous sommes ravis que Sean et Laura reviennent au Blue Moon pour un spectacle d’automne. Ce sont des artistes populaires et nos clients ont vraiment apprécié leur expression créative dans le passé. Tout le monde est invité à venir à la galerie ce week-end pour découvrir de magnifiques œuvres d’art ici, au cœur du majestueux comté de Lake, à cette belle période de l’année. Nous ramenons également notre foyer – les visiteurs sont invités à apporter leurs boissons préférées et à socialiser avec tous nos incroyables artistes », a déclaré la directrice de la galerie, Kendra Kett.

Pour plus d’informations sur l’événement, visitez le site Web de la galerie à www.thebluemoongallery.com ou appelez Kett au 224-388-7948.