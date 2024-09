Deux artistes de Kingston sélectionnés pour des installations artistiques chez Strong Enterprises à Belleville

Floriana Ehninger-Cuervo de Kingston. James Cameron Smith de Madoc. Portia « Po » Chapman de Kingston. Photos via Strong Enterprises.

Strong Enterprises, une entreprise de construction basée à Belleville, a révélé les gagnants de son premier concours d’art public, qui vise à mettre en valeur le talent artistique de Belleville et des environs.

Les artistes de la région de Quinte et d’ailleurs ont été invités à soumettre leurs œuvres dans trois catégories : une sculpture extérieure, une peinture murale et une œuvre d’art pour la salle de conférence de l’entreprise. Les artistes sélectionnés recevront un total de 31 000 $ en honoraires pour leurs œuvres commandées.

Les œuvres gagnantes, choisies par un jury composé notamment de Christophe Doussot, conservateur et propriétaire de la galerie d’art Maison Depoivre dans le comté de Prince Edward, seront installées cet hiver au nouveau siège social de Strong Enterprises, dans le but de valoriser l’espace de l’entreprise tout en célébrant la créativité et l’esprit communautaire.

Doussot a qualifié le concours d’opportunité incroyable pour trois artistes locaux.

« En tant que membre du jury, j’ai été impressionné par le nombre de propositions reçues, leur diversité et leur qualité globale », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Ce fut un réel plaisir d’aider Natalie et Justin à sélectionner les œuvres qui répondaient le mieux aux critères de l’appel. »

Il a ajouté : « Nous sommes tous vraiment impatients de voir ces œuvres d’art incroyables prendre vie ! »

Le sculpteur James Cameron Smith, originaire de Madoc, a remporté la catégorie des sculptures extérieures pour son œuvre intitulée Stronger Together. Artiste chevronné ayant réalisé des installations d’art public partout en Amérique du Nord, la sculpture de Smith présente trois formes verticales avec des formes de cœur entrelacées, représentant l’unité et la force de la communauté de Quinte. Fabriquée en acier Corten découpé au plasma et posée sur des bases en calcaire, la pièce aura une finition patinée préoxydée, reflétant à la fois la résilience de la communauté et les couleurs de la marque Strong Enterprises.

L’artiste Portia « Po » Chapman, basée à Kingston et connue pour ses peintures murales primées, a été sélectionnée dans la catégorie des peintures murales avec son œuvre Strong and Growing Stronger. Dans son style de blocs de couleurs emblématique, la peinture murale de Chapman reflète l’architecture innovante du nouveau siège social de Strong Enterprises. L’œuvre combine les thèmes de la croissance et de la précision, symbolisant le parcours de l’entreprise depuis ses humbles débuts jusqu’à son expansion et son innovation continues.

Enfin, l’artiste Floriana Ehninger-Cuervo de Kingston a été choisie pour la catégorie des œuvres d’art de salle de conférence avec sa proposition intitulée Fresh Perspectives. Son œuvre dessinée à la main présente des formes imbriquées qui forment le mot « STRONG », chacune représentant différents éléments du processus de construction. Inspirée par la conception du siège social, l’œuvre encourage les spectateurs à l’explorer sous différents angles, symbolisant la vision avant-gardiste et la croissance continue de Strong Enterprises.

« Nous sommes stupéfaits par le niveau de talent à Quinte et dans les régions environnantes et ravis de toutes les candidatures », a déclaré Justin Strong, PDG de Strong Enterprises. « Chaque œuvre d’art rehaussera non seulement l’esthétique de notre nouveau siège social, mais reflétera également nos valeurs et nos aspirations. »

Les nouvelles installations artistiques seront dévoilées lors de l’ouverture officielle du siège social de Strong Enterprises début 2025.