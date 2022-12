Deux artistes de Dixon seront présentés dans l’exposition “Marks Made” de The Next Picture Show – Shaw Local

DIXON – À partir de mardi, The Next Picture Show présentera des portraits de médias mixtes de deux natifs de Dixon qui vont au-delà des tropes de base de la fraternité.

L’exposition s’intitule «Marks Made: A Two Woman Art Exhibition» et sera exposée du vernissage jusqu’au 7 janvier à la galerie 113 W. First Street.

Les artistes sont Sydni Reubin et Heather Shore, qui partagent le même mentor en l’ancienne professeure d’art de Dixon High School, Lisa Kastello.

La réception d’ouverture aura lieu le vendredi 16 décembre à 18 h.

Selon le communiqué de presse de Philip Atilano, directeur exécutif de la galerie, Reubin et Shore considèrent leur relation avec Kastello comme fondamentale dans leur développement en tant qu’artistes et femmes. Le communiqué indique qu’ils ont également travaillé sur une pièce collaborative en reconnaissance de l’impression que Kastello leur a laissée.

Dans cette série, les deux artistes tentent de regarder au-delà des tropes de base de la fraternité en jetant un regard profondément personnel sur leurs relations avec d’autres femmes.

Reubin explore la force et la résilience des femmes les plus proches d’elle.

L’artiste Sydni Ruebin avec sa peinture “Zoe Kaye”. (Fourni par The Next Picture Show)

Shore enquête sur sa propre force et les effets des relations avec les femmes de son passé.

L’artiste Heather Shore avec sa peinture “Self Portrait: Stage 10, Righteous Indignation”. (Fourni par The Next Picture Show)

Shore est toujours basée dans l’Illinois et a la réputation de concevoir des mandalas inspirés par les femmes de sa vie.

Reubin est diplômé du Milwaukee Institute of Art and Design et réside à Madison, Wisconsin. Ses prix incluent le meilleur spectacle au Grand Detour Arts Festival 2013 et à l’exposition d’art Phidian 2018. Ses aquarelles ont été reconnues à l’échelle nationale.