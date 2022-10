Deux arrêtés pour vol au détail – Shaw Local

OREGON – Deux résidents de Freeport ont été arrêtés pour avoir volé des marchandises dans un magasin de l’Oregon.

Terry M. Ernst, 58 ans, de Freeport, et Michael C. Hille, 57 ans, de Freeport, ont été arrêtés après que la police a enquêté sur un vol au détail au magasin Oregon Snyder Ace Hardware, 201 N. 4th St.m, à 18h54. le jeudi 6 octobre.

“La police de l’Oregon a répondu à un éventuel vol au détail chez Oregon Snyder Ace Hardware. Il a été allégué que deux sujets masculins sont entrés dans le magasin et ont commencé à dissimuler une quantité criminelle de marchandises », a déclaré le chef de la police de l’Oregon, Joe Brooks, dans un communiqué de presse du 7 octobre. “Les deux sujets correspondaient à la description d’un vol antérieur dans le magasin et ils ont été confrontés à des employés. À l’arrivée des officiers de l’Oregon, une poursuite à pied s’est ensuivie. Avec l’aide du département du shérif du comté d’Ogle, du département de police de Byron et du département de police de Mt. Morris, le véhicule suspect a été localisé dans le bloc 200 de N. 3rd Street et un arrêt pour crime a été effectué. Deux sujets masculins ont été placés en garde à vue.

Ernst a été accusé de 4 chefs de vol au détail. “Le département de police de Byron a accusé Hille de deux chefs de vol au détail”, indique le communiqué de presse.

Tous deux ont été transportés à la prison du comté d’Ogle.

Dans le véhicule, une grande quantité de biens potentiellement volés dans d’autres juridictions a été retrouvée.

*Les personnes mentionnées dans ce communiqué de presse sont présumées innocentes jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal.