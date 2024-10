Deux arguments finaux montrent le choix difficile entre Trump et Harris

NEW YORK– À l’ombre de la Maison Blanche, sept jours avant les votes finaux des élections de 2024, Kamala Harris a promis de faire passer le pays avant le parti et a averti que Donald Trump était obsédé par la vengeance et par ses propres intérêts personnels.

Moins de 48 heures plus tôt à l’intérieur Madison Square GardenTrump a qualifié son adversaire démocrate de « naufrage qui a tout détruit sur son passage ». Ses alliés sur scène ont qualifié Porto Rico d’« île flottante d’ordures » et ont déclaré que Harris, qui serait la première femme à devenir présidente, avait commencé sa carrière de prostituée.

Deux nuits et à 200 milles d’intervalle, les plaidoiries finales ont décrit en termes crus le choix auquel les électeurs américains seront confrontés le 5 novembre lorsqu’ils pèseront deux visions très différentes du leadership et de l’avenir de l’Amérique.

Le rassemblement bruyant de Trump, marqué par des insultes grossières et racistes, a mis en lumière les éléments les plus laids de sa coalition. Mais d’autres passages ont souligné l’attrait de l’ancien homme d’affaires en tant que personne qui s’est engagée à réparer l’économie et la frontière, et en tant qu’étranger politique désireux de défier toutes les conventions malgré les risques.

Harris, vice-président depuis quatre ans, a choisi un cadre plus formel – l’Ellipse herbeux près de la Maison Blanche – pour souligner la gravité de ce moment de l’histoire américaine et la menace que Trump fait peser sur la démocratie. Elle a fait face à un public massif au même endroit où Trump s’est adressé à des milliers de ses fidèles le 6 janvier 2021, avant qu’ils ne prennent d’assaut le Capitole américain dans l’un des jours les plus sombres de l’histoire moderne.

Mais plus que simplement rappeler aux électeurs le danger que Trump représente pour la démocratie américaine, les remarques de Harris visaient à souligner le fait que son adversaire donnait la priorité à ses intérêts personnels plutôt qu’à ceux de la nation.

« Donald Trump a passé une décennie à essayer de maintenir le peuple américain divisé et effrayé les uns des autres. C’est ce qu’il est. Mais Amérique, je suis ici ce soir pour dire : ce n’est pas ce que nous sommes », a déclaré Harris. « Je m’engage à être un président pour tous les Américains – à toujours placer le pays au-dessus du parti et au-dessus de soi-même. »

La conseillère principale Jen O’Malley Dillon a noté que l’argument final de Harris est conçu pour atteindre la tranche étroite des électeurs indécis ; de nombreux républicains modérés en font partie.

« Nous savons qu’il y a encore beaucoup d’électeurs qui essaient encore de décider qui soutenir – ou s’ils doivent voter », a déclaré O’Malley Dillon. « Et cette course est extrêmement serrée. On en parle comme d’une course à la marge d’erreur. Nous savons que cela va être fermé au cours de cette dernière semaine.

L’équipe de Trump s’efforce davantage de dynamiser sa base partisane et d’atteindre les électeurs peu fréquents de tout l’éventail politique, frustrés par la direction prise par le pays et en quête de changement.

Pourtant, Trump a formulé ses commentaires ces derniers jours par une question simple qui transcende les clivages politiques, demandant aux électeurs s’ils se trouvent dans une meilleure situation aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a quatre ans, à la fin de son premier mandat. Alors que le pays était encore en proie à la pandémie lorsque Trump a quitté ses fonctions, les sondages indiquent que la plupart des électeurs sont mécontents de la direction prise par le pays aujourd’hui.

Trump s’est engagé à organiser la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des États-Unis et à imposer de vastes droits de douane pour générer des revenus et stimuler l’industrie manufacturière américaine.

Toujours défiant les critiques de certains républicains, Trump a qualifié mardi son événement au Madison Square Garden de « fête de l’amour » et n’a pas répondu aux commentaires du comédien pro-Trump Tony Hinchcliffe, qui a qualifié Porto Rico d’« île flottante d’ordures ». Hinchcliffe a également fait des blagues humiliantes sur les Noirs, d’autres Latinos, les Palestiniens et les Juifs avant que Trump ne monte sur scène.

« Personne n’a jamais eu un amour pareil », a déclaré Trump à propos de l’événement dominical d’une heure auquel ont participé des membres de sa famille, des substituts et des partisans de haut niveau, dont le milliardaire Elon Musk, le psychologue de la télévision « Dr. Phil » McGraw et l’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson. « C’était vraiment de l’amour pour notre pays. »

L’ancien président républicain a également dressé mardi une sombre évaluation du leadership de Harris. Il a déclaré qu’elle avait « effacé » les frontières de la nation, « décimé la classe moyenne », apporté « le sang et la misère » dans les grandes villes et « déclenché la guerre et le chaos partout dans le monde ».

« Aucune personne qui a causé autant de destructions et de morts dans son pays et à l’étranger ne devrait jamais être autorisée à devenir président des États-Unis », a déclaré Trump à des dizaines de partisans rassemblés dans son domaine de Floride.

Le conseiller principal de Trump, Jason Miller, a déclaré que Trump avait clairement fait part de ses projets visant à redresser l’économie, à sécuriser la frontière sud et à « améliorer la vie quotidienne des gens ».

« Kamala Harris n’a rien fait de tout cela », a-t-il déclaré. « C’est un message de désespoir, d’attaques personnelles et rien de la part de Harris ou de sa campagne sur ce qu’ils vont réellement faire pour aider les Américains. C’est donc un contraste énorme.

Harris a largement abandonné le style de campagne « joyeux » qui a défini son entrée dans la course présidentielle cet été. Elle a promis l’unité mardi soir, mais elle a également présenté Trump comme quelqu’un davantage motivé par la vengeance et les griefs que par un engagement envers le peuple.

« C’est quelqu’un qui est instable, obsédé par la vengeance, rongé par les griefs et qui recherche un pouvoir incontrôlé », a déclaré Harris. « Ce n’est pas un candidat à la présidence qui réfléchit à la manière d’améliorer sa vie. »

Elle s’est parfois adressée directement aux électeurs républicains et a promis d’écouter ceux qui n’auraient pas voté pour elle si elle était élue. Harris avait précédemment déclaré qu’elle inclurait un républicain dans son cabinet.

« Contrairement à Donald Trump, je ne crois pas que ceux qui ne sont pas d’accord avec moi soient des ennemis », a-t-elle déclaré. « Il veut les mettre en prison. Je leur donnerai une place à la table. »

Avant le discours, la campagne de la démocrate était consciente des critiques de la base d’extrême gauche de son parti, selon lesquelles elle s’était trop concentrée sur la courtisation des électeurs républicains modérés. Ils ont exhorté Harris à se concentrer davantage sur les priorités de la classe ouvrière plutôt que sur la menace que Trump fait peser sur la démocratie américaine.

En fin de compte, le discours du vice-président a été conçu pour relier les deux questions. Elle a mis en garde contre les menaces de Trump sur les normes démocratiques et s’est engagée à prendre des mesures contre les prix élevés des produits alimentaires et à aider les acheteurs d’une première maison à verser un acompte.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, l’un des principaux alliés de Harris, a déclaré que les électeurs peuvent « marcher et mâcher du chewing-gum en même temps, ce qui signifie qu’ils peuvent entendre un argument sur la liberté et sur quelque chose qui affecte leur portefeuille. Et je pense qu’elle est certainement capable de poursuivre les deux affaires en même temps.

Les sœurs Michelle Detwiler et Renee Newell sont venues de Virginie pour assister au discours de Harris à l’Ellipse.

« Nous avons tous les deux des filles et nous sommes tous les deux là pour elles », a déclaré Newell. Detwiler a déclaré que le lieu de l’événement est un « excellent contrepoint aux images du 6 janvier. DC est une ville idéale pour les rassemblements publics pacifiques.

« Nous sommes si heureux d’être ici et de ressentir cette joie », a-t-elle déclaré.

Les rédacteurs d’Associated Press Zeke Miller et Fatima Hussein à Washington et Jill Colvin à New York ont ​​contribué.