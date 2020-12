Deux architectes ont vécu 60 jours dans un abri simulant des conditions lunaires difficiles. Le refuge nommé Lunark est situé au Groenland.

Les deux architectes de l’espace nommés Sebastian Aristotelis et Karl-Johan Sørensen ont conçu cette maison plus tôt cette année et ont vécu deux mois dans cet abri, signalé Courrier quotidien. Les deux hommes travaillent chez SAGA Space Architects, une entreprise qui espère construire des abris pour les voyageurs de l’espace. Leur mission est de vendre des maisons pour des personnes dans l’espace.

Ils vivaient dans l’abri Lunark au Groenland où la température était de -28 degrés Fahrenheit. Les deux ont survécu grâce à des boissons protéinées et ont décongelé la glace pour être utilisée comme eau.

Le design de la structure est inspiré de la technique japonaise de pliage de papier origami. Il pèse 1,7 kilogramme et peut tolérer une vitesse de vent de 55 miles à l’heure. L’abri a été déplié par Sebastian et Karl en une journée.

Les deux hommes ont reçu des téléphones satellites et des fusils afin de se sauver en cas de rencontre avec la faune.

Parlant de son expérience, Sebastian a déclaré que la plus grande conclusion est qu’il est possible de faire une structure en origami qui se déplie. Il est maintenant de retour dans sa maison de Copenhague du Groenland.

L’abri Lunark a été conçu pour tolérer des températures aussi basses que -49 degrés Fahrenheit. Selon Sebastian, même vers la fin du voyage quand il a commencé à faire plus froid au Groenland, la température à l’intérieur de l’abri était confortable pour les deux hommes. La taille de l’abri est de 102 pieds cubes à 607 pieds cubes.

La structure pliable peut être logée facilement dans les vaisseaux spatiaux qui sont envoyés sur la lune.

Sebastian pense que la chose la plus importante à comprendre pour les architectes est de maintenir une température confortable à l’intérieur de l’abri sur la lune pour les touristes.

La performance de l’abri dans l’environnement arctique sera la base sur laquelle l’entreprise apportera quelques ajustements finaux à la conception pour le rendre adapté à la surface de la lune.

L’abri Lunark est équipé de nourriture, de meubles et d’autres ressources. Il dispose également d’une cabine de toilettes conçue pour séparer l’urine et les matières fécales. Les toilettes avaient également un simple ventilateur pour éliminer les odeurs.

La structure pliable de l’abri est en aluminium. Sebastian et Karl n’avaient aucune connexion Internet dans l’abri Lunark et pouvaient contacter leur équipe des architectes SAGA Space à l’aide du téléphone satellite.