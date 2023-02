Deux ans de coup d’État au Myanmar : la crise s’aggrave à l’ombre de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

Cette semaine a marqué deux ans depuis que les généraux du Myanmar ont interrompu l'expérience agitée de leur nation en matière de démocratie. Mercredi, jour du sinistre anniversaire, d'innombrables personnes ont suivi les instructions du principal groupe d'opposition et ont mené une "grève silencieuse" en restant chez elles et en fermant les commerces. À Yangon, la plus grande ville du Myanmar, les rues du centre-ville généralement grouillantes d'activité étaient vides. En Thaïlande voisine, un important contingent de manifestants s'est rassemblé devant l'ambassade du Myanmar à Bangkok, scandant pour la démocratie.

Loin des champs de bataille de l’Ukraine, qui ont attiré une grande partie de l’attention de l’Occident, le Myanmar reste l’une des pires nations au monde en termes de gravité des conflits et de violence. La junte au pouvoir est bloquée dans une impasse avec une variété de groupes d’opposition, allant d’un mouvement de protestation urbain non violent à des milices de minorités ethniques dans les campagnes et les jungles. Dans certaines zones rurales reculées, il y a une véritable guerre civile : luttant pour contrôler de vastes étendues du pays, la junte a eu recours à la tactique de la terre brûlée, lançant des frappes aériennes sur des zones de population civile et rasant des villages.

Selon des groupes humanitaires, près de 3 000 civils ont été tués depuis le coup d’État lancé le 1er février 2021, ce que la junte a justifié par des motifs spécieux qu’il y avait eu des irrégularités lors d’une élection de 2020 où les candidats favoris de l’armée ont perdu dans un glissement de terrain.

Les défenseurs des droits pensent que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé. « La junte militaire du Myanmar a passé les deux années qui ont suivi le coup d’État à s’engager dans une spirale croissante d’atrocités contre le peuple du Myanmar qui constituent des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre », a déclaré Elaine Pearson, directrice pour l’Asie à Human Rights Watch, dans un communiqué ce la semaine.

Au milieu des vastes répressions menées par l’armée après le coup d’État, près de 14 000 prisonniers politiques croupissent derrière les barreaux, dont Aung San Suu Kyi, célèbre lauréate du prix Nobel du Myanmar et dirigeante de facto élue. Un million et demi de personnes ont été déplacées par le conflit dans le pays ; 40 000 maisons ont été détruites ; 8 millions d’enfants ne sont plus scolarisés.

Alors que le monde avance, le Myanmar fait face à un bilan croissant et caché

“Le Myanmar se classe parmi les pays qui ont connu les niveaux de violence et de décès les plus intenses l’année dernière, à côté de l’Ukraine. Au moins 1,1 million de personnes ont été déplacées depuis le coup d’État manqué, et 17,6 millions ont besoin d’une aide humanitaire cette année.”https:/ /t.co/yKGfyDsrWA — Kenneth Roth (@KenRoth) 2 février 2023

L’ONU estime que quelque 17,6 millions de personnessoit environ un tiers du pays, aura besoin d’aide humanitaire cette année. C’est un chiffre presque identique à celui de la population ukrainienne qui a besoin d’une aide similaire. Mais comme le soulignent trois experts du Myanmar dans le New Humanitarian, le plan de réponse soutenu par l’ONU pour l’Ukraine est cinq fois plus important que ce qui a été prévu pour le Myanmar et a reçu environ 79 % des fonds demandés par les donateurs internationaux – alors que le financement car le Myanmar n’a atteint que 35 % de ce que l’ONU a déclaré nécessaire.

Les défenseurs des droits soutiennent que le besoin de secours et de paix au Myanmar est aussi urgent que l’Ukraine. “Le niveau de violence impliquant à la fois des combattants armés et des civils est alarmant et inattendu”, a déclaré Min Zaw Oo, un militant politique en exil qui a fondé l’Institut du Myanmar pour la paix et la sécurité, à l’Associated Press. “L’ampleur des meurtres et des dommages infligés aux civils a été dévastatrice et ne ressemble à rien de ce que nous avons vu dans le pays de mémoire récente.”

L’opposition à la junte a reçu un soutien international minimal. Les voisins du Myanmar ont largement trouvé un accord avec le régime militaire et ont freiné les flux possibles d’armes à travers les frontières notoirement poreuses du pays. Les États-Unis et un certain nombre d’autres pays européens ont imposé des séries de sanctions à la junte, mais l’application est difficile et l’Occident conserve une influence minimale sur une clique de généraux qui ne sont pas étrangers à l’isolement géopolitique.

En décembre, le Conseil de sécurité de l’ONU a étonnamment réussi à adopter une résolution exigeant la fin de la violence dans le pays et exhortant la junte à libérer tous les prisonniers politiques. Plutôt que de protéger le Myanmar avec un veto, comme ils l’avaient fait en avril dernier, la Russie et la Chine se sont abstenues. Bien que l’adoption de la résolution ait été un moment historique, elle est toujours fonctionnellement édentée face au conflit en cours. Et la Russie et la Chine continuent, dans une certaine mesure, à soutenir la junte avec un soutien militaire.

Comment l’armée du Myanmar a terrorisé son peuple avec des armes de guerre

Une rébellion hétéroclite perdure loin des grandes villes, avec des unités irrégulières connues sous le nom de Forces de défense du peuple se livrant à un jeu du chat et de la souris d’embuscades et d’attaques surprises contre les troupes du régime. Certaines des factions du PDF ont été soutenues par les armées des minorités ethniques les plus expérimentées et les mieux équipées du pays, qui ont elles-mêmes été enfermées dans des décennies de conflit avec l’État central.

“Le Myanmar est dans un processus d’effondrement de l’État au ralenti”, ont écrit Ta Doh Moo et Salai Thla Hei, respectivement principaux dirigeants de l’Union nationale Karen et du Front national Chin, deux grandes factions ethniques, dans un éditorial pour Nikkei Asia où ils ont mis en évidence les nouvelles formes décentralisées d’administration qui apparaissent dans des zones hors de portée de la junte. “L’armée est en train de perdre le contrôle territorial au profit de la résistance armée, qui s’est maintenant étendue au cœur du bouddhisme birman d’où l’armée tirait généralement ses recrues.”

S’adressant au journal britannique Guardian, Thinzar Shunlei Yi, un militant anti-coup d’État, a qualifié la réponse internationale de « lente et non coordonnée », certainement en comparaison avec ce qui a été rassemblé pour l’Ukraine. “Pour les forces de résistance au Myanmar, nous ne recevons aucun soutien, même de nos pays voisins”, a-t-elle déclaré. “Des gens sont tués de manière flagrante en plein jour simplement parce qu’ils ne peuvent pas se défendre.”

1/2 Scènes incroyables du canton de Launglone, région de Tanintharyi, #Birmanie alors que les gens sortent en grand nombre pour protester avec le slogan “Luttons contre l’élection fasciste pour nous libérer de l’esclavage militaire”. Organisé par Democracy Movement Strike Committee-Dawei pic.twitter.com/s6MfZyAvrN — Emily Fishbein (@EmilyFishbein11) 2 février 2023

Et il y a peu de signes de changement à l’horizon. À l’occasion du deuxième anniversaire de sa prise de pouvoir, le chef de la junte Min Aung Hlaing a annoncé une nouvelle prolongation de l’état d’urgence qu’il avait ordonné, ce qui signifiera un probable report des élections prévues en août. L’opposition n’avait jamais pris au sérieux la perspective de scrutins parrainés par la junte et avait planifié un boycott de ce qu’elle considérait comme un processus fictif. La dernière décision de la junte est peut-être un aveu du peu de contrôle qu’elle exerce sur une grande partie du pays – une estimation de trois anciens experts de l’ONU en septembre dernier suggérait que les autorités putschistes n’avaient un contrôle « stable » que sur 17 % du territoire du Myanmar.

Un communiqué du département d’État américain a averti mercredi que les « soi-disant élections » « exacerberaient la violence et l’instabilité et ne seraient pas représentatives de la population du pays ». Il a également condamné “la décision du régime militaire de prolonger l’état d’urgence, prolongeant le régime illégitime de l’armée et les souffrances qu’il inflige au pays”.

Vendredi, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, le principal bloc géopolitique d’Asie du Sud-Est, se réunissent et le chaos au Myanmar est probablement une priorité. La junte a fait semblant d’approuver un plan en cinq points de l’ASEAN pour désamorcer la crise, mais a montré peu de volonté de suivre et d’engager les factions de l’opposition. Cet engagement nécessiterait un dialogue significatif qui pourrait conduire à une restauration de la démocratie et à un retour aux accords politiques antérieurs au coup d’État, y compris des plans pour construire un État fédéral qui autonomise les minorités ethniques longtemps marginalisées du Myanmar.

Cette semaine, Reuters a rapporté que le président indonésien Joko Widodo envisageait d’envoyer un haut général au Myanmar pour parler avec la junte et partager les leçons de la transition turbulente de l’Indonésie vers la démocratie après des années de régime militaire. « C’est une question d’approche. Nous avons l’expérience, ici en Indonésie, la situation était la même », a déclaré le président à l’agence de presse.