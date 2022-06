Deux ans après un accident de voiture, l’as du badminton Kento Momota en chute libre

Le Japonais Kento Momota était autrefois le roi incontesté du badminton, mais sa carrière est en chute libre depuis un accident de voiture il y a plus de deux ans qui l’a gravement blessé.

Il y a maintenant de sérieux doutes sur le fait que l’ancien double champion du monde de 27 ans – qui a été impliqué dans un scandale de jeu plus tôt dans sa carrière – atteindra à nouveau le sommet.

Le monde de Momota a été bouleversé en janvier 2020 lorsque le véhicule qui l’emmenait à l’aéroport de Kuala Lumpur s’est écrasé quelques heures après avoir remporté le Malaysia Masters, tuant le conducteur et laissant le joueur avec une orbite fracturée.

Il a été hors de combat pendant un an et est maintenant l’ombre de lui-même – l’as gaucher a floppé aux Jeux olympiques de Tokyo et a perdu au premier tour de quatre des cinq tournois en simple auxquels il a participé cette année.

« Sa défense est encore un peu incertaine, son jeu au filet n’est plus aussi fort qu’avant et bien sûr sa confiance en lui a dû en prendre un gros, gros coup », a déclaré à l’AFP l’ancien entraîneur de l’équipe nationale danoise Steen Schleicher Pedersen. .

« Peut-être même ses valeurs de vie, après avoir été dans un accident comme celui où le conducteur est décédé. Peut-être qu’il n’a plus cette faim, peut-être qu’il s’en fiche, peut-être que ça l’a changé », a ajouté Pedersen, maintenant commentateur de badminton.

Pedersen a déclaré qu’il semblait que la vision de Momota affectait son jeu l’an dernier, en particulier sa défense.

Momota a remporté un record de 11 titres en 2019, ne perdant que six des 73 matchs qu’il a disputés et regardant chaque pouce comme une légende en devenir.

Puis est venu l’accident qui l’a laissé avec une double vision et a nécessité une intervention chirurgicale sur un os près de son œil.

Espoir à domicile Momota s’est éteint au premier tour des Jeux olympiques de Tokyo retardés par la pandémie de l’année dernière, mais il a regardé en arrière à quelque chose comme son meilleur quand il a remporté le Masters d’Indonésie en novembre sans perdre un match.

Un problème de dos l’a ensuite contraint à quitter les finales du circuit mondial et les championnats du monde le mois suivant et il a eu du mal à générer un élan depuis la nouvelle année.

– ‘Pas plus’ –

L’énigmatique Momota a publiquement peu parlé de sa forme physique et Pedersen dit que le manque d’informations signifie que ceux de l’extérieur doivent se fier à des « conjectures ».

« A-t-il pu s’entraîner pleinement cette année ? S’il a été limité dans sa pratique, cela pourrait être une partie de l’explication », a-t-il déclaré.

« S’il s’est entraîné à 100% du 1er janvier à aujourd’hui et qu’il est allé au gymnase et a fait tous les entraînements de badminton dont il a besoin et que c’est le résultat, alors il n’y en a plus, très probablement. »

Momota est toujours classé numéro deux mondial, mais le système de points a été faussé par la pandémie de coronavirus et il devrait chuter une fois qu’une image plus vraie émergera plus tard cette année.

Il n’avait pas l’air confiant lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes japonais en avril, disant qu’il voulait juste « faire tout ce que je peux en ce moment ».

« Cela me rend triste quand je vois des commentaires comme » il ne joue pas bien « ou » le Momota d’autrefois n’existe plus « , mais j’essaie de ne pas trop y prêter attention », a-t-il déclaré.

Momota a subi une autre défaite au premier tour mercredi, cette fois contre le numéro 13 mondial danois Rasmus Gemke à l’Open d’Indonésie.

Il a de nouveau semblé bien décalé et a déclaré après coup qu’il « n’avait pas l’endurance », se reprochant d’avoir fait « tant d’erreurs ».

Momota a déjà rebondi et devra le faire à nouveau s’il veut être une force aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Momota a été banni de l’équipe japonaise des Jeux olympiques de Rio 2016 pour avoir joué dans un casino illégal.

L’interdiction l’a forcé à jouer dans des tournois plus petits à travers le monde alors qu’il tentait de remonter dans le classement et l’a envoyé sur une course gagnante qui l’a mené jusqu’au sommet.

Pedersen dit que jouer régulièrement « vous donne confiance, cela vous donne du toucher, cela vous donne de la précision », et il pense que Momota « a vraiment besoin de commencer à gagner ».

« Il doit faire de bons entraînements et ensuite il doit commencer à gagner des matchs – beaucoup de matchs », a-t-il déclaré.

