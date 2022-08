Deux ans après que Trudeau a promis un vaccin COVID fabriqué au Canada, le pays attend toujours

Au début de la pandémie, le gouvernement fédéral a annoncé un accord de financement de plusieurs millions de dollars avec le Conseil national de recherches (CNRC) pour agrandir une installation de vaccins à Montréal – un site que le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré pomper COVID fabriqué au Canada -19 clichés d’ici novembre 2020.

Deux ans après que le Premier ministre a fait cette promesse, l’installation du CNRC n’a toujours pas produit un seul flacon de vaccin COVID-19.

Un porte-parole du CNRC, l’entité fédérale dédiée à la recherche et au développement, a déclaré à CBC News que son installation de vaccins avait récemment obtenu les approbations nécessaires de Santé Canada. Mais le CNRC n’a toujours pas proposé de date cible pour le moment où le centre de fabrication de produits biologiques (BMC) sera opérationnel.

“L’inspection par Santé Canada a eu lieu fin juillet 2022 et l’installation a été jugée conforme”, a déclaré le porte-parole du CNRC.

Le premier ministre Justin Trudeau, à droite, s’entretient avec le scientifique Krishnaraj Tiwari lors d’une visite aux installations du Centre de recherche thérapeutique en santé humaine Royalmount du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) à Montréal, le lundi 31 août 2020. Le site devait commencer à pomper Doses de vaccin COVID-19 d’ici la fin de 2021. (Graham Hughes/Presse canadienne)

Le porte-parole a renvoyé les questions sur la production de vaccins à Novavax, la société basée au Maryland qui a été sollicitée par Ottawa pour effectuer des injections de COVID-19 dans l’établissement.

Dans un communiqué, un porte-parole de Novavax a déclaré que la société “continue de travailler avec le CNRC pour achever le transfert de technologie de notre vaccin COVID-19” et qu’elle prévoit “d’intégrer l’approvisionnement de cette installation dans notre programme de vaccins” à une date ultérieure non précisée.

Tout en annonçant un investissement de 44 millions de dollars pour l’installation du CNRC en avril 2020, Trudeau a déclaré que l’expansion de ce site et d’autres placerait le Canada « à l’avant-garde de la recherche scientifique » et donnerait au pays « l’infrastructure nécessaire pour préparer des flacons pour des doses individuelles dès qu’un le vaccin devient disponible.”

En août de la même année, le gouvernement a injecté 126 millions de dollars supplémentaires dans le site de Royalmount du CNRC, un investissement fédéral qui, selon Trudeau, «permettrait la production préliminaire de 250 000 doses de vaccin par mois à partir de novembre 2020».

En août 2020, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que l’installation de Royalmount du Conseil national de recherches (CNRC) produirait des clichés d’ici la mi-2021. Deux ans après cette promesse, le site n’a pas produit un seul flacon de vaccin COVID-19. (Graham Hughes/Presse canadienne)

Mais lorsque novembre 2020 est arrivé, Trudeau a admis qu’il n’y aurait pas de tirs qui sortiraient de la ligne comme prévu. Le calendrier initial du projet a été déraillé par des retards de construction et un accord raté avec un fabricant chinois de vaccins.

En février 2021, alors que le Canada était aux prises avec un approvisionnement limité en vaccins, Trudeau a affirmé que l’installation du CNRC terminerait la construction au cours de l’été – et que des injections suivraient bientôt.

“Nous nous attendons à ce que l’installation soit opérationnelle d’ici la mi-2021”, a déclaré Trudeau.

Dans une interview accordée à CBC News à l’époque, le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne a comparé la construction de ce type d’installation à partir de zéro dans un délai aussi limité à la mission américaine d’envoyer un homme sur la lune.

“C’est comme le projet Apollo”, a déclaré Champagne. “Normalement, il faudrait deux à trois ans pour faire cela, pour mettre en place une usine de production.”

REGARDER: Le ministre de l’Industrie a déclaré que la production de vaccins COVID-19 commencerait en 2021

Le ministre affirme que la production de vaccins COVID-19 commencera au Canada plus tard cette année Le ministre de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la production des doses commence à l’usine de Montréal en 2021.

Alors que Pfizer et Moderna font face à une demande insatiable pour leurs produits à ce stade précoce de la campagne de vaccination, l’annonce de Trudeau et l’optimisme de Champagne étaient de bonnes nouvelles pour les Canadiens préoccupés par la pénurie de vaccins.

Invité à commenter vendredi, le bureau de Champagne a déclaré qu’il n’était pas disponible pour une entrevue.

Trudeau a également annoncé en février 2021 le partenariat du gouvernement avec Novavax, une entreprise qui, avant la COVID-19, n’avait jamais mis de vaccin sur le marché.

Cette tenue américaine, a déclaré Trudeau, produirait des dizaines de millions de ses clichés sur le site de Montréal. “Il s’agit d’un grand pas en avant pour que les vaccins soient fabriqués au Canada, pour les Canadiens”, a-t-il déclaré.

REGARDER: En 2021, Trudeau est interrogé sur l’accord de vaccin Novavax COVID-19

Trudeau interrogé sur l’accord sur le vaccin Novavax COVID-19 On demande au Premier ministre Justin Trudeau comment le démarrage de la production du vaccin Novavax affectera les objectifs de vaccination de son gouvernement.

Le Dr Earl Brown est professeur émérite à l’École de médecine de l’Université d’Ottawa et expert en virologie et en microbiologie. Il a déclaré que le calendrier du gouvernement pour le démarrage de la production était “complètement irréaliste”.

“Ces choses sont vraiment compliquées à construire. Il y a tellement de réglementations – c’est extrême. Je pense donc que c’était incroyablement optimiste”, a-t-il déclaré.

“Vous avez besoin de deux ans, au minimum, pour construire une nouvelle installation. Je n’ai cru aucun de ces chiffres lorsque je les ai entendus pour la première fois.”

Brown a déclaré qu’un autre projet majeur de production de vaccins au Canada – une expansion de 925 millions de dollars du campus du géant pharmaceutique français Sanofi à Toronto – a un calendrier de cinq ans, la production devant commencer en 2027.

Un calendrier optimiste

“Le premier producteur de vaccins au monde s’est donné cinq ans et ils le font tout le temps”, a déclaré Brown, ajoutant que le gouvernement aurait dû prévoir qu’une entreprise relativement non testée comme Novavax aurait besoin de plus de temps.

Autrefois un chef de file mondial dans le développement et la production de vaccins, la capacité de fabrication du Canada a été vidée après des décennies de coupures et de mauvaise gestion. Le gouvernement a peu parlé ces derniers temps de l’installation du NRC qu’il a autrefois présentée comme une solution aux problèmes de vaccins du pays.

Le CNRC a discrètement annoncé en juin 2021 que le site avait terminé la construction à temps – une réalisation impressionnante qui est survenue dix mois seulement après que les premières pelles ont touché le sol.

Mais dans le monde de la biofabrication, la construction n’est qu’un des nombreux obstacles qu’une entité doit surmonter avant de pouvoir commencer à produire des produits sensibles comme un vaccin COVID-19 ou un autre traitement thérapeutique.

Une telle entreprise doit satisfaire à une série d’exigences industrielles et réglementaires avant que des vaccins ou des produits biologiques puissent être fabriqués en toute sécurité.

« Étaient-ils trop ambitieux ?

Marc-André Gagnon, professeur agrégé à l’Université Carleton et expert de l’industrie pharmaceutique, a déclaré que le gouvernement avait promis de construire le site du CNRC pendant une “situation d’urgence” et que la date de début de la production en 2021 était probablement son meilleur scénario.

“Ils devaient être ambitieux. La question est, étaient-ils trop ambitieux ? Certaines voix disent qu’ils l’étaient. Nous ne savions pas en 2020 quand les vaccins seraient disponibles, mais nous savions probablement qu’une installation comme celle-ci ne serait pas prête avant la fin de 2021, bien sûr”, a-t-il déclaré à CBC News.

Gagnon a déclaré que, malgré les retards, Royalmount est un ajout bienvenu au paysage manufacturier canadien. Il a déclaré qu’un pays développé comme le Canada avait besoin d’une source publique – et nationale – de vaccins pour éviter la course folle qui a défini le début du processus d’approvisionnement en vaccins COVID-19.

“Le Canada était autrefois une plaque tournante pour la fabrication de vaccins. Nous étions de classe mondiale. Nous avons besoin d’une capacité de biofabrication pour la prochaine chose, la prochaine pandémie”, a-t-il déclaré.

“Et permettez-moi de souligner ceci – nous avons besoin de plus de capacité de fabrication publique pour discipliner un peu le marché privé et éviter les prix prédateurs.”

Don Davies, du NPD, affirme que le gouvernement Trudeau a un “sérieux problème de crédibilité” sur la production de vaccins. (Ian Christie/CBC)

Le député néo-démocrate Don Davies, porte-parole du parti en matière de santé, a convenu qu’une sorte d’option publique pour la production de vaccins est prudente, mais la gestion par le gouvernement de l’installation du CNRC a été “un échec majeur”.

Il a ajouté que cela suggérait qu’Ottawa avait un “sérieux problème de crédibilité”.

“Nous sommes dans cette pandémie depuis plus de deux ans et nous ne produisons toujours pas une seule dose de vaccin dans ce pays. C’est un échec politique, un échec de responsabilité et un échec de crédibilité”, a-t-il déclaré dans une interview à CBC News.

« Le premier ministre a déclaré publiquement en août 2020 que nous produirions des vaccins à l’usine de Montréal. C’était soit très irresponsable, soit incompétent, soit trompeur. Je ne sais pas lequel des trois, mais les Canadiens savent — nous avons eu une promesse directe et claire du premier ministre concernant la production de vaccins ici au Canada à une époque où nous étions tous sur des épingles et des aiguilles.

« Soit il a été mal informé, soit il a induit en erreur. Il a le devoir de dire la vérité aux Canadiens.

Le député conservateur Michael Barrett, porte-parole du parti en matière de santé, a été tout aussi cinglant dans son évaluation des antécédents du gouvernement en matière de vaccins.

Dans un communiqué, Barrett a déclaré que “les libéraux de Trudeau ont dépensé des millions de dollars pour leurs promesses de produire des vaccins au pays, et après deux ans, ils ont manqué toutes les échéances sans rien montrer pour cela”.