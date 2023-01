Deux ans après les émeutes du Capitole aux États-Unis – Le Brésil est désormais confronté à la réalité que la démocratie peut être très fragile | Nouvelles du monde

Des policiers en 4×4 se sont arrêtés à côté de nous pendant que nous tournions sur la Place des Trois Pouvoirs à Brasilia.

Les bâtiments saccagés du Congrès, de la Cour suprême et du palais présidentiel nous entourent.

Ils nous ont dit que nous devions nettoyer la place car les équipes médico-légales étaient sur le point de commencer leur analyse des dégâts.

D’autres équipes ratissent déjà les bureaux et auditoriums endommagés des institutions de l’Etat.

C’est une scène de crime énorme et ils ont dit qu’ils avaient besoin de l’équipe pour commencer leur travail.

En réalité, ils n’ont pas grand-chose à voir à l’extérieur, mais l’enquête criminelle est à bien des égards un symbole de l’importance que les autorités réalisent maintenant qu’une enquête approfondie est nécessaire.

Brésil envisage maintenant la réalité que la démocratie peut être très fragile.

Comme les manifestants qui envahi le bâtiment du Capitole à Washington DC il y a deux ans au nom de Donald Trumples partisans de l’ancien dirigeant de droite défait Jair Bolsonaro croire qu’il est le président légitime.

Qui a perpétré l’attaque, qui l’a organisée, et ce que la police a fait ou n’a pas fait, tout cela fait l’objet d’une enquête.

Les témoins de la prise d’assaut des bâtiments disent que les partisans de Bolsonaro sont venus équipés et déterminés à pénétrer à l’intérieur dès le début.

“J’ai vu des gens masqués, des gens tenant des bâtons et certains avec des sacs à dos qui avaient l’air suspects”, m’a dit Matheus Alves, un photographe brésilien qui a couvert bon nombre de ces manifestations dans la capitale.

“Même sur leurs réseaux sociaux et leurs groupes WhatsApp, ils divulguaient des informations et parlaient d’envahir le Congrès et la Cour suprême, donc on avait l’impression qu’il y avait une coordination dans la planification de ces attaques.”

Image:

Photo : Matheus Alves



Montrant la route devant le palais présidentiel, M. Alves a expliqué comment la police s’est retirée de la rampe principale menant au palais jusqu’à un ensemble de feux de circulation à proximité.

“Et c’est à ce moment-là que la foule s’est sentie à l’aise pour envahir le palais”, a-t-il ajouté.

Les critiques disent que la réponse était décousue et complètement absente, et le président Lula da Silva dit que son gouvernement enquêtera sur le comportement de la police ce jour-là.

Des centaines de personnes arrêtées sur les lieux et devant des bases militaires sont hébergées dans le gymnase de l’académie de formation de la police du pays à Brasilia.

Image:

Photo : Matheus Alves



Beaucoup ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux, montrant rangée après rangée des personnes détenues, campant essentiellement dans la salle de sport.

À l’extérieur du bâtiment, des avocats, des politiciens, des journalistes et certaines familles attendent des nouvelles.

Il est entendu qu’au fur et à mesure que chaque affaire est entendue, les accusés sont ensuite emmenés dans des prisons appropriées où ils attendront leur procès.

Image:

Photo : Matheus Alves



Bianca Tereza Pires attend de savoir ce qu’il adviendra de son cousin Arioldo Rodrigues Junior. L’homme de 50 ans a été arrêté avec d’autres dans le cadre de l’enquête sur l’incident de dimanche.

“Je pense qu’ils ont très peur, parce qu’ils disent qu’ils pourraient aller en prison à un moment donné”, m’a-t-elle dit.

Malgré ses inquiétudes, Pires dit qu’elle soutient les actions de son cousin.

Image:

Bianca Tereza Pires attend de savoir ce qui va arriver à sa cousine qui a été arrêtée



“Nous luttons ici pour notre liberté, et pour la vérité, nous ne voulons vraiment que la vérité… et nous sommes du côté des faits, et de la vérité, et je le soutiens.”

Tout comme les manifestants, ces membres de la famille pensent que Jair Bolsonaro est le président légitime et semblent déterminés à continuer de manifester contre le résultat.

Et malgré tout ce qui s’est passé, ils croient toujours que l’armée viendra en soutien et prendra le relais.