Deux ans après le retrait américain, les réfugiés afghans attendent l’asile

Lorsque les talibans ont commencé à prendre rapidement le contrôle de l’Afghanistan en août 2021, la famille Noori savait qu’elle devait quitter le pays. Ils avaient déjà vu un membre de leur famille assassiné et plusieurs autres victimes d’attentats contre leur vie. Rester en Afghanistan n’était pas une option.

Un kamikaze taliban a tué Shah Jahan Noori, chef de la police provinciale, en 2011. Ils ont tenté de tuer son frère, Mohibullah Noori, et son fils, Farid Noori, quelques années plus tard, mais sans succès. Mohibullah avait travaillé comme directeur politique du Conseil de sécurité nationale afghan. Farid a travaillé avec le ministre de l’Industrie et du Commerce du pays.