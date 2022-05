Deux ans après le meurtre de George Floyd, il faut mieux construire Black

Le meurtre de George Floyd il y a deux ans aujourd’hui et la pandémie ont tous deux mis en lumière les inégalités systémiques qui sous-tendent notre société et la façon dont ces inégalités ont un impact disproportionné sur la vie des Noirs. Maintenant, alors que nous réimaginons collectivement notre société, nous devons accepter cette réalité : pour vraiment reconstruire un Canada meilleur, nous devons reconstruire Le noir mieux.

« Reconstruire en mieux » est devenu le slogan à la mode des gouvernements et des entreprises qui cherchent à nous faire comprendre leur vision d’une reprise pandémique. Cependant, la notion selon laquelle COVID-19 est le « grand égalisateur » – nous affectant tous de la même manière, indépendamment de la race, du sexe ou de la classe sociale – s’est avérée être un phénomène déséquilibré. Le virus a frappé les communautés noires avec une férocité disproportionnée, laissant dans son sillage une traînée de petites entreprises en ruine, d’organisations communautaires bancales et de vies noires précaires.

Dans un sens, il y a une tournure d’ironie dans cette pandémie qui prouve exactement le contraire de ce qu’elle était censée être, car elle a mis à nu la profondeur de la déconnexion entre la société que nous pensons être et celle que nous sommes vraiment.

Cette image déformée de nous a été entièrement agrandie par l’objectif de la caméra qui a enregistré le meurtre de Floyd. Aussi tentant que cela puisse être pour nous de nous retirer de l’image de l’histoire troublée de l’Amérique avec le racisme et les inégalités, la réalité est que le genou qui appuyait avec désinvolture sur le cou de Floyd alors qu’il suppliait de respirer n’était pas simplement celui d’un flic américain voyou . C’était le genou de siècles d’injustice, de promesses fausses et non tenues et de négligence bénigne. Un genou qui pesait de tout son poids sur le cou d’une communauté, qu’elle soit au nord ou au sud de la frontière, que la pandémie privait déjà d’air.

La vie de Floyd n’avait pas besoin d’être sacrifiée pour nous pousser à l’action. Mais nous pouvons nous demander si une simple indignation face aux inégalités épouvantables que la pandémie a révélées aurait suffi à aider à normaliser les conversations sur l’équité raciale ; nous a obligés à agir rapidement; ou saisir la pandémie comme une opportunité de changement véritable et transformateur. Nous devons nous demander si une nouvelle et audacieuse coalition de Canadiens, récemment rappelée à la fragilité de la vie des Noirs avec le meurtre de masse de Buffalo, aurait intensifié ses efforts pour exiger non seulement que nous reconstruisions mieux, mais que nous reconstruisions mieux les Noirs.

À la base, Build Black Better signifie repenser notre société d’une manière qui est consciemment inclusive et accorde délibérément une importance à la vie, aux moyens de subsistance et aux aspirations des Noirs. Dans un pays aux prises avec une crise du logement qui punit particulièrement les personnes économiquement vulnérables, cela signifie élaborer des politiques et des cadres équitables qui comblent l’écart caverneux entre le taux national de propriété de 73 % et le taux de propriété de 48 % chez les Noirs canadiens – et la disparité dans les résultats socioéconomiques que ces écarts produisent pour les Canadiens noirs.

Build Black Better signifie également transformer enfin en réalité la noble rhétorique sur les contributions des Canadiens noirs à l’édification de notre pays. Des investissements dans des projets d’infrastructure culturelle hérités du passé qui transcendent les célébrations de bien-être comme le Mois de l’histoire des Noirs aideraient à graver à jamais les histoires des Canadiens noirs dans notre récit national. Cela signifie tenir les promesses des entreprises de produire un impact social durable pour les communautés noires.

En fin de compte, Build Black Better signifie utiliser l’amélioration collective de la vie des Noirs comme référence par rapport à laquelle nous mesurons l’égalité et les progrès. Cela signifie restaurer soigneusement et délibérément la foi des Canadiens noirs dans les possibilités de notre société.

Personne ne sait quand une autre pandémie frappera. Mais alors que nous nous efforçons de reconstruire un pays véritablement dédié à l’équité et à la justice, souvenons-nous que le monde post-pandémique et post-George Floyd nous offre une opportunité. C’est une chance de rectifier nos lacunes collectives, de redéfinir et de renforcer les termes de notre contrat social avec les Canadiens noirs et d’agir sur la vérité que lorsque les Canadiens noirs font mieux, nous faisons tous mieux.

