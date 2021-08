Deux ans après le massacre de Walmart, El Paso est en deuil alors que ses partisans réclament des lois plus strictes sur les armes à feu

Le monument « Star on the Mountain » à El Paso, au Texas.

Crusius a écrit dans un manifeste raciste avant de mener ce qui a été décrit comme l’attaque terroriste intérieure américaine la plus meurtrière contre les Latinos qu’il voulait « arrêter l’invasion hispanique du Texas ».

Les démocrates ont continué à réclamer des réformes. « Nous devons faire plus et nous unir pour assurer la sécurité de nos communautés », a déclaré le sénateur de l’État Cesar J. Blanco, selon le Texas Tribune . « Nos électeurs le méritent. »

Puis Abbott et Patrick sont passés sous pression politique des conservateurs et des défenseurs des droits des armes à feu. En juin, Abbott a promulgué un projet de loi qui donne aux Texans le droit de porter des armes de poing sans permis ni formation à partir du 1er septembre. Au moins 19 autres États ont des lois similaires.

« Quand je parle aux propriétaires d’armes à feu, aux membres de la NRA et aux électeurs, les gens ne comprennent pas pourquoi nous permettons à des étrangers de vendre des armes à de parfaits inconnus alors qu’ils n’ont aucune idée si la personne à qui ils vendent l’arme pourrait être un criminel, pourrait être quelqu’un qui obtient une arme à feu pour aller commettre un crime ou qui pourrait être un tireur de masse potentiel ou quelqu’un qui a de graves problèmes mentaux », Patrick a déclaré au Dallas Morning News en 2019 .

À la suite du massacre, le gouverneur du Texas Greg Abbott, le lieutenant-gouverneur Dan Patrick et d’autres républicains ont d’abord exprimé leurs inquiétudes concernant l’élargissement des droits des armes à feu.

Le magasin Walmart où la fusillade a eu lieu est l’un des plus fréquentés des États-Unis et est connu par les résidents comme un arrêt pratique pour les visiteurs venant de Ciudad Juarez, juste de l’autre côté de la frontière mexicaine, pour faire leurs achats à El Paso. Le magasin a depuis été réaménagé et rouvert. Mardi, le drapeau américain au-dessus du magasin a été mis en berne.

Tout au long de la journée de mardi, les gens se sont rassemblés à la base d’un mémorial de 30 pieds « grand candela » érigé dans le parking de Walmart pour rendre hommage. La structure, qui s’illumine tous les soirs à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie, peut être vue de l’autre côté de la frontière.

Crusius, qui fait face à des accusations à la fois étatiques et fédérales dans le massacre, a plaidé non coupable l’année dernière aux accusations portées contre l’État et attend son procès en novembre. Il pourrait être condamné à la peine de mort s’il est reconnu coupable d’accusations portées contre lui.

Les procureurs fédéraux pourraient également poursuivre la peine capitale. Crusius n’a pas plaidé dans l’affaire fédérale et n’a pas de date de procès.