Deux ans après la mort de Mahsa Amini, les alliés occidentaux sanctionnent une douzaine de responsables iraniens

WASHINGTON — Les États-Unis, le Canada et l’Australie ont imposé mercredi des sanctions à un groupe de responsables iraniens pour leur participation à la répression des manifestations et à la détention de personnes en lien avec la mort de Mahsa Amini, une Iranienne décédée il y a deux ans en détention par la police des mœurs iranienne pour avoir porté de manière inappropriée le foulard obligatoire.

Amini, 22 ans, décédé le 16 septembre 2022dans un hôpital après avoir été arrêtée pour ne pas avoir porté le foulard obligatoire, ou hijab, au goût des autorités. Sa mort a déclenché des manifestations à l’échelle nationale contre les lois sur le hijab et la théocratie au pouvoir dans le pays.

Les sanctions de mercredi visent une douzaine de responsables accusés d’avoir tué et détenu des manifestants, d’avoir réprimé des manifestations en 2019 et 2022 et d’avoir arrêté des journalistes.

Le nouveau pays Président réformiste Massoud Pezeshkian La campagne électorale s’est appuyée sur la promesse de mettre un terme au harcèlement des femmes par la police des mœurs. Pourtant, depuis la mort d’Amini, des vidéos de femmes et de jeunes filles malmenées par des policiers ont fait surface.

En 2023, une adolescente iranienne a été blessée dans un mystérieux incident survenu dans le métro de Téhéran alors qu’elle ne portait pas de foulard et est décédée plus tard à l’hôpital. En juillet, des militants ont déclaré La police a ouvert le feu sur une femme fuyant un poste de contrôle pour tenter d’éviter que sa voiture ne soit mise en fourrière parce qu’elle ne portait pas le hijab.

« Malgré les appels pacifiques du peuple iranien à la réforme, les dirigeants iraniens ont redoublé d’efforts pour utiliser les tactiques de violence et de coercition bien connues du régime », a déclaré Bradley T. Smith, responsable du Trésor américain. Les États-Unis et leurs alliés « continueront de prendre des mesures pour dénoncer et demander des comptes aux responsables de la mise en œuvre du programme cruel du régime iranien », a-t-il ajouté.

Les sanctions, qui bloquent l’accès aux biens et aux comptes bancaires américains et empêchent les personnes et les entreprises ciblées de faire des affaires avec les États-Unis, sont en grande partie symboliques puisque de nombreuses personnes n’interagissent pas avec les États-Unis.

En mars, une mission d’enquête des Nations Unies a déterminé que l’Iran était responsable des « violences physiques » qui ont conduit à la mort de AminiElle a également constaté que la République islamique avait eu recours à « un usage inutile et disproportionné de la force meurtrière » pour réprimer les manifestations qui ont éclaté après la mort d’Amini et que les forces de sécurité iraniennes avaient agressé sexuellement des détenus.

De plus en plus, dans les rues des villes iraniennes, il est courant de voir une femme passer sans le foulard obligatoire.

Jon Gambrell, journaliste de l’Associated Press à Dubaï, a contribué à ce reportage.