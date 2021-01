OTTAWA – À l’âge de 18 ans, Robert a été arrêté par la police de Montréal pour possession d’une petite quantité de haschich, un événement qui allait bouleverser sa jeune vie. L’accusation lui a valu 30 jours de prison et la condamnation a mis fin à son emploi à temps partiel de traducteur. «À l’époque, vous fumiez un joint, vous étiez arrêté», a déclaré Robert, qui a demandé que seul son prénom soit utilisé en raison de la stigmatisation continue de son casier judiciaire. «Ensuite, les flics vous mettaient dans une voiture, puis s’arrêtaient et vous donnaient quelques coups de feu dans la tête. Vous vous faites gifler simplement à cause du tabagisme. « Son arrestation en 1988 à l’adolescence a marqué le début d’une longue et triste histoire avec le système juridique canadien, avec son premier passage en prison ouvrant un nouveau métier: le cambriolage. «C’était comme l’école», a déclaré Robert, qui a passé un total de 14 ans enfermé, à peu près répartis entre des condamnations pour infractions liées aux drogues et des vols pour acheter plus de drogue. «J’y suis allé pour fumer, puis les gars me montrent comment ouvrir les portes.»

L’usage récréatif du cannabis a été légalisé au Canada il y a deux ans, et lorsque le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a fait son discours de légalisation au pays, ce sont des histoires comme celle de Robert – une vie déraillée par une accusation de possession – qui ont le plus résonné chez de nombreux Canadiens . La légalisation, a promis le gouvernement, permettrait de remédier aux inégalités dans un système de justice pénale où les sanctions et les poursuites relatives à la marijuana et au haschich – et les fardeaux qu’ils imposent à vie – sont tombés de manière disproportionnée sur les communautés marginalisées, en particulier les Canadiens noirs et les peuples autochtones. Cette promesse a été en grande partie tenue, la légalisation mettant essentiellement fin à ce Akwasi Owusu-Bempah, professeur de sociologie à l’Université de Toronto qui étudie la race et la police au Canada, a qualifié les arrestations «fortement racisées» pour possession de marijuana. Mais certaines autres promesses et espoirs clés qui ont accompagné le Canada étant le premier pays industrialisé à légaliser la marijuana ne sont toujours pas tenus. L’industrie à but lucratif qu’elle a créée a connu des difficultés. Les ventes de pots en dehors du système légal se développent toujours. Les communautés autochtones ont le sentiment que leurs besoins sont ignorés. Et les injustices résultant de la criminalisation du pot dans le passé n’ont pas encore été entièrement remédiées.

Alors que de plus en plus des États-Unis légalisent la marijuana, avec des électeurs du New Jersey, du Dakota du Sud, du Montana et de l’Arizona en novembre dernier soutenant l’utilisation récréative, rejoignant une douzaine d’autres États, voici un aperçu de l’expérience canadienne deux ans après son expérience nationale.

CE QUE NOUS AVONS TROUVÉ Un accent sur l’équité et l’égalité L’engagement de M. Trudeau de légaliser la marijuana n’a pas été universellement bien accueilli par les Canadiens, y compris certains membres de son parti libéral, qui craignaient que cela n’encourage la consommation, en particulier chez les adolescents. Mais le Premier ministre a convaincu son parti, et de nombreux électeurs, avec un argument fondé sur l’équité et l’égalité. M. Trudeau a illustré les préjugés du système avec une histoire de famille. Dans une interview 2017 avec Vice, il a déclaré que son frère, Michel, avait été retrouvé porteur de quelques joints de marijuana par la police en 1998, six mois avant d’être tué dans une avalanche. Leur père, Pierre Trudeau, ancien premier ministre, est venu à la rescousse. «Nous avons pu faire disparaître ces accusations», a déclaré M. Trudeau. «Nous avons pu le faire parce que nous avions des ressources, que mon père avait quelques relations, et nous étions convaincus que mon petit frère n’allait pas être aux prises avec un casier judiciaire à vie. La légalisation, a-t-il promis, garantirait que non seulement les personnes connectées et riches pourraient éviter un casier judiciaire.