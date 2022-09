Deux ans après avoir abandonné le Clan, les équipes de Simon Fraser seront connues sous le nom de Red Leafs – Kelowna Capital News

Deux ans après avoir abandonné leur surnom controversé de Clan, les équipes sportives de l’Université Simon Fraser s’appelleront les Red Leafs.

SFU a annoncé la nouvelle mardi après ce que l’école de Burnaby, en Colombie-Britannique, a appelé un vaste processus de consultation qui a débuté en 2020.

“Je suis fier que l’université aille de l’avant sous le nom des Red Leafs”, a déclaré la présidente de SFU, Joy Johnson, dans un communiqué. “Nous pensons qu’il reflète l’héritage et l’esprit de SFU, ainsi que son rôle unique dans les sports collégiaux.”

Le logo sportif de SFU comprend une feuille d’érable depuis des décennies, et il est “reconnu comme un symbole d’unité sur ses campus”, a déclaré l’université dans un communiqué.

Les Red Leafs lanceront leur nouveau look avec une soirée de lancement jeudi. L’équipe féminine de volley-ball, qui joue jeudi soir, sera la première à porter le nouveau nom.

La poussée pour vider le surnom de 55 ans, qui avait été raccourci par rapport aux Clansmen d’origine, est intervenue après que plus de 13 000 personnes ont signé une pétition en juin 2020. Lors d’une assemblée publique virtuelle en juillet, 97% des participants voté pour changer de nom. Le clan était un clin d’œil à l’héritage de l’explorateur et commerçant de fourrures écossais Simon Fraser, mais il y avait une grande inquiétude quant au fait que le nom était lié par erreur au Ku Klux Klan.

Une déclaration du 10 novembre 2020 du bureau des présidents de SFU a déclaré: «Je veux faire une pause et réfléchir – et demander à notre communauté de prendre un moment pour réfléchir – sur le travail des étudiants-athlètes, étudiants, professeurs et membres du personnel noirs pour faire avancer cette conversation à sa conclusion légitime… Je comprends que soulever des préoccupations et partager des expériences personnelles de racisme sont douloureux pour les étudiants, les professeurs et le personnel noirs et ce n’est pas un fardeau qu’ils devraient porter. Je tiens également à reconnaître l’activisme des étudiants, des professeurs et du personnel noirs qui a eu lieu au cours des années qui ont précédé cette décision.

Le nom a été choisi après des consultations avec de nombreux groupes d’étudiants, y compris la Simon Fraser Students Society, le Centre des étudiants autochtones et des représentants de SFU Students of Caribbean and African Ancestry (SOCA) et SFU First Nations, Métis and Inuit Student Association (FNMISA).

SFU a également sollicité des commentaires sur le nom de neuf nations hôtes autochtones.

“Faire partie de ce processus est quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie”, a déclaré Ryan Stolys, coprésident du groupe de travail sur le nom de l’université et étudiant-athlète de golf actuel. “Le (nouveau nom) se connecte à notre feuille unique existante sous laquelle tant d’athlètes avant nous ont concouru et renforce notre représentation du Canada lorsqu’ils concourent aux États-Unis en tant que seule équipe canadienne de la NCAA.”

Le changement de nom de SFU survient au milieu d’un tollé croissant au cours des dernières années autour des surnoms de nombreuses équipes sportives professionnelles et écoles postsecondaires.

L’Université métropolitaine de Toronto, anciennement l’Université Ryerson, a abandonné son nom et son surnom d’école, car Egerton Ryerson était un architecte du système des pensionnats du Canada. L’école a récemment annoncé le nouveau nom TMU Bold. Leur mascotte est un faucon.

L’Université McGill a abandonné les Redmen pour ses équipes masculines en 2019. Ils s’appellent maintenant les Redbirds. Les femmes restent les Marlets.

La franchise d’Edmonton de la LCF a rompu les liens avec le surnom des Eskimos en 2020, en faveur des Elks.

Éducation postsecondaireSFU