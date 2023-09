Deux années «catastrophiques» ont fait fondre 10% du volume des glaciers suisses, selon une étude

Deux années consécutives de réchauffement extrême dans les Alpes ont effacé 10% du volume des glaciers suisses.

2022 a été la pire année en matière de fonte des glaciers dans les Alpes suisses, avec une perte de 6 % du volume total de glace.

Les scientifiques préviennent déjà que les glaciers suisses pourraient disparaître d’ici la fin du siècle.

Deux années consécutives de réchauffement extrême dans les Alpes ont effacé 10 % du volume des glaciers suisses, soit la même quantité perdue au cours des trois décennies précédant 1990, a révélé jeudi un rapport.

Au milieu des inquiétudes croissantes concernant les conséquences désastreuses du changement climatique, l’étude de la Commission cryosphérique (CC) de l’Académie suisse des sciences scientifiques a montré un recul dramatique des glaciers et a averti que la situation ne ferait qu’empirer.

« Les glaciers suisses fondent à un rythme de plus en plus rapide », indique le communiqué.

2022 a été la pire année jamais enregistrée en matière de fonte des glaciers dans les Alpes suisses, avec une perte de 6 % du volume total de glace.

Les glaciers n’ont pas fait beaucoup mieux cette année, montre le rapport du CC, avec 4% supplémentaires du volume de glace détruits, « ce qui représente la deuxième plus grande baisse depuis le début des mesures ».

« L’accélération est spectaculaire, avec autant de glace perdue en seulement deux ans qu’entre 1960 et 1990 », indique le rapport.

Le résultat de deux années extrêmes consécutives a été l’effondrement des langues glaciaires et la disparition totale de certains glaciers plus petits.

« Tous les glaciers ont beaucoup fondu », a déclaré à l’AFP Matthias Huss, responsable de la surveillance des glaciers en Suisse (GLAMOS).

« Mais pour les petits glaciers, (la) fonte est particulièrement dramatique car ces petits glaciers sont réellement en train de disparaître en ce moment. »

« Glace morte »

GLAMOS, qui surveille 176 des quelque 1 400 glaciers que compte la Suisse, a récemment interrompu les mesures sur le glacier de St. Annafirn, dans le canton d’Uri, en Suisse centrale, car il avait pratiquement disparu.

« Il ne nous reste plus qu’un peu de glace morte », a déploré Huss.

La fonte massive des glaciers observée en Suisse est en grande partie liée à un hiver avec de très faibles volumes de neige, ainsi qu’à des températures estivales très élevées.

« C’est une combinaison du changement climatique qui rend ces événements extrêmes plus probables, et de la très mauvaise combinaison d’extrêmes météorologiques », a expliqué Huss.

« Si nous continuons à ce rythme… nous connaîtrons chaque année de très mauvaises années. »

Les scientifiques ont déjà averti que les glaciers suisses pourraient disparaître d’ici la fin du siècle si aucune mesure supplémentaire n’est prise pour freiner le réchauffement climatique.

« Nous avons été témoins de changements climatiques si forts ces dernières années qu’il est tout à fait possible d’imaginer ce pays sans glaciers », a déclaré Huss.

« Stabiliser le climat »

Il a souligné la nécessité de « stabiliser le climat en ramenant les émissions de CO2 à zéro le plus rapidement possible ».

Mais Huss a reconnu que même si le monde parvenait à atteindre les objectifs de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, seulement environ un tiers du volume des glaciers en Suisse serait sauvé.

Cela signifie que « tous les petits glaciers auront disparu de toute façon, et les grands glaciers seront beaucoup plus petits », a-t-il déclaré, soulignant qu’au moins « il y aura un peu de glace dans les régions les plus élevées des Alpes et quelques glaciers que nous pourrons montrer à nos petits-enfants.

La fonte de cette année a touché les glaciers de toute la Suisse, ceux du sud et de l’est du pays étant particulièrement touchés.

La perte moyenne d’épaisseur de glace y a atteint trois mètres et était « considérablement plus élevée que les valeurs enregistrées lors de l’été chaud de 2003 », ont indiqué les chercheurs.

L’étude a montré que même certains glaciers au-dessus de 3 200 mètres, qui jusqu’à récemment avaient « préservé leur équilibre », ont vu fondre plusieurs mètres de glace.

L’année a été marquée par pratiquement aucune précipitation au cours des mois d’hiver 2022-2023, ce qui signifie beaucoup moins de neige que d’habitude, suivi du troisième été le plus chaud des Alpes depuis le début des mesures.

Il faisait si chaud qu’à un moment donné, le point de congélation au-dessus de la chaîne de montagnes s’est élevé à 5 298 mètres, bien au-dessus des plus hauts sommets et battant de loin le record de la ligne zéro degré.