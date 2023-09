Deux anciens dirigeants des Proud Boys écopent des peines les plus longues lors de l’attaque du Capitole le 6 janvier

WASHINGTON (AP) — Deux anciens dirigeants du groupe extrémiste d’extrême droite Proud Boys ont été condamnés chacun à plus d’une décennie de prison jeudi pour avoir dirigé une attaque contre le Capitole américain afin de tenter d’empêcher le transfert pacifique du pouvoir de Donald Trump à Joe. Biden après l’élection présidentielle de 2020.

La peine de 17 ans de prison contre l’organisateur Joseph Biggs et la peine de 15 ans contre le leader Zachary Rehl étaient les deuxième et troisième peines les plus longues jamais prononcées lors de l’attentat du 6 janvier 2021.

Ils ont été les premiers Proud Boys à être condamnés par le juge de district américain Timothy Kelly, qui présidera séparément des audiences similaires de trois autres personnes condamnées par un jury en mai après un procès de quatre mois à Washington qui a mis à nu les extrémistes d’extrême droite. l’adhésion aux mensonges de Trump, un républicain, selon lesquels les élections de 2020 lui ont été volées.

Enrique Tarrio, un résident de Miami qui était président national et haut dirigeant des Proud Boys, devrait être condamné mardi. Sa condamnation a été reportée de mercredi à la semaine prochaine parce que Kelly était malade.

Tarrio n’était pas à Washington le 6 janvier. Il avait été arrêté deux jours avant l’émeute du Capitole, accusé d’avoir dégradé une bannière Black Lives Matter lors d’un précédent rassemblement dans la capitale nationale, et il s’est conformé à l’ordre d’un juge de quitter les lieux. ville après son arrestation. Il a choisi Ethan Nordean, président de la section Biggs and Proud Boys, pour diriger le groupe sur le terrain en son absence, ont indiqué les procureurs.

Rehl, Biggs, Tarrio et Nordean ont été reconnus coupables de complot séditieux, un délit rarement porté à l’époque de la guerre civile. Un cinquième membre des Proud Boys, Dominic Pezzola, a été acquitté de complot séditieux mais reconnu coupable d’autres accusations graves.

Les procureurs fédéraux avaient recommandé une peine de 33 ans de prison contre Biggs, qui a aidé des dizaines de membres et associés des Proud Boys à marcher vers le Capitole américain le 6 janvier. Biggs et d’autres Proud Boys ont rejoint la foule qui a franchi les lignes de police et forcé les législateurs. fuir, perturbant la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire électorale de Biden, un démocrate.

Kelly a déclaré que l’attaque du 6 janvier avait piétiné une « coutume américaine importante », certifiant le vote du collège électoral.

« Ce jour a brisé notre tradition de transfert pacifique du pouvoir, qui est l’une des choses les plus précieuses que nous ayons en tant qu’Américains », a déclaré le juge, soulignant qu’il utilisait le passé à la lumière de la manière dont le 6 janvier avait affecté le processus.

Les avocats de la défense ont fait valoir que le ministère de la Justice tenait injustement leurs clients pour responsables des actions violentes d’autres personnes parmi la foule de partisans de Trump au Capitole.

Biggs, d’Ormond Beach, en Floride, a reconnu qu’il avait « raté » le 6 janvier, mais il a accusé d’avoir été « séduit par la foule » de partisans de Trump à l’extérieur du Capitole et a déclaré qu’il n’était pas une personne violente ou « un terroriste ».

« Ma curiosité a pris le dessus sur moi, et je devrai vivre avec ça pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré, affirmant qu’il n’avait pas « de haine dans mon cœur » et qu’il ne voulait pas blesser les gens.

Au cours du procès, les jurés ont vu une multitude de messages que les dirigeants des Proud Boys ont échangés en privé dans les semaines qui ont précédé l’émeute du Capitole, notamment Biggs encourageant Tarrio à « devenir radical et à recruter de vrais hommes » après que Trump a annoncé son intention de se rassembler le 6 janvier. .

Ce jour-là, des dizaines de dirigeants, membres et associés des Proud Boys ont été parmi les premiers émeutiers à pénétrer dans le Capitole. Avant la première brèche, Biggs a utilisé un mégaphone pour diriger les émeutiers en scandant « Whose Capitol ? » Notre Capitole !

Biggs « a agi comme la pointe de la lance » lors de l’attaque, ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire. Il a démoli une clôture et chargé des échafaudages avant d’entrer dans le Capitole. Il a quitté le Capitole mais est rentré dans le bâtiment et s’est rendu dans la salle du Sénat.

« Il y a une raison pour laquelle nous retiendrons collectivement notre souffle à l’approche des prochaines élections », a déclaré le procureur Jason McCullough. « Nous n’y avons jamais réfléchi avant le 6 janvier. »

Pour Rehl, qui a également contribué à diriger les Proud Boys, les procureurs ont requis une peine de 30 ans de prison. Il a été vu sur vidéo en train de pulvériser un produit chimique irritant sur des agents des forces de l’ordre à l’extérieur du Capitole le 6 janvier, mais il a menti à plusieurs reprises au sujet de cette agression alors qu’il témoignait à son procès, a déclaré le procureur Erik Kenerson. « Il a essayé d’élaborer un récit qui corresponde aux preuves et il a été arrêté », a déclaré Kenerson.

Rehl a également conduit au moins trois autres hommes au Capitole et dans le bureau d’un sénateur, où il a fumé et posé pour des photos tout en montrant le geste de la main des Proud Boys, ont indiqué les procureurs dans des documents judiciaires.

« Rehl a dirigé une armée pour tenter d’arrêter la procédure de certification, il était fier qu’ils se soient rapprochés autant qu’ils l’ont fait, et son seul regret immédiatement après était qu’ils ne soient pas allés plus loin », ont-ils écrit dans un dossier judiciaire.

Kelly a lu certains des messages « effrayants » que Rehl a envoyés après le 6 janvier, dont un, a déclaré le juge, qui disait : « Tout le monde aurait dû se présenter armé et reprendre le pays dans le bon sens ». Le juge secoua la tête et dit : « Je veux dire, mon Dieu. »

Rehl a sangloté en disant au juge qu’il regrettait profondément d’être au Capitole ce jour-là. « J’en ai fini avec tout ça, j’en ai fini de colporter des mensonges à d’autres personnes qui ne se soucient pas de moi », a déclaré Rehl. « Les politiciens ont commencé à répandre des mensonges sur les élections, et je suis tombé dans le piège. »

L’avocat de la défense Norman Pattis, qui représente Biggs et Rehl, a déclaré qu’ils étaient des « patriotes égarés », et non des terroristes, et a déclaré que de longues peines alimenteraient la division.

Rehl et d’autres personnes qui ont manifesté au Capitole ce jour-là ont suivi l’insistance de Trump et ont sincèrement cru que quelque chose n’allait pas dans l’élection lorsqu’ils sont descendus dans la rue, a-t-il déclaré. « Ce dont ils sont coupables, c’est d’avoir cru le président qui a déclaré que les élections lui avaient été volées », a déclaré Pattis.

Kelly a reconnu que c’était un facteur, mais « très modeste ».

Les procureurs ont également recommandé des peines de prison de 33 ans pour Tarrio, 27 ans pour Nordean et 20 ans pour Pezzola. Nordean et Pezzola devraient être condamnés vendredi.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Plus de 600 d’entre eux ont été reconnus coupables et condamnés.

La peine de 18 ans de prison prononcée contre le fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, est la peine la plus sévère infligée à ce jour pour un 6 janvier. Six membres du groupe antigouvernemental Oath Keepers ont également été reconnus coupables de complot séditieux à l’issue d’un procès distinct l’année dernière.

Michael Kunzelman et Lindsay Whitehurst, Associated Press