Deux amis ont acheté des terres dans l’Utah alors qu’ils étaient diplômés d’université. Ils ont maintenant construit une retraite hors réseau pour leur retraite

Détails du projet:

Emplacement: Monument du Grand Escalier Escalante, Utah

Designer: Imprégner la conception / @imbue_design

Empreinte: 1 415 pieds carrés

Constructeur: Mark Austin Construction

Ingénieur en structure: Ingénierie de la boussole

Photographe: Conception Imue

Du concepteur : “Pleins d’énergie juvénile et d’optimisme, ayant récemment obtenu leur diplôme universitaire, deux copains d’université ont mis leur argent en commun pour se lancer dans une aventure qui ne se concrétisera pleinement que de nombreuses années plus tard. Ils avaient rassemblé juste assez d’argent pour acheter un terrain à couper le souffle. un terrain bercé sur trois côtés par le plus grand monument national des États-Unis, le Grand Staircase-Escalante de l’Utah.

“De nombreux séjours en camping, des cocktails et de bons souvenirs plus tard, avec la retraite clairement en vue, les amis désormais rapides ont décidé de faire passer leur petit coin de paradis au niveau supérieur. Ils se sont tournés vers Imbue Design pour les aider à réaliser leur vision vieille de plusieurs décennies. Ensemble , ils ont construit une modeste demeure du désert où les propriétaires pouvaient se reposer dans le calme profond qui sature le paysage désertique.

“La priorité principale était évidente : il fallait respecter l’essence de ce lieu spécial et favoriser l’acte de vivre simplement à l’intérieur. Il devait également être construit avec un soin extrême afin de perturber le moins possible le terrain. À cette fin, la structure repose doucement près de la base d’une falaise, à la jonction de la roche et de la végétation. Cela permet de minimiser l’impact visuel de loin tout en conservant des vues spectaculaires sur l’intérieur.

“Utilisant des matériaux robustes qui reflètent le tissu du désert (acier Cor-Ten, blocs de béton à face fendue et cèdre), la structure se fond naturellement et vieillit avec son environnement. La forme simple (deux volumes coiffés de toits en appentis, mariés par des claire-voies) fenêtres) est sobre mais frappant, ouvrant la voie à des vues, de la lumière et des brises du panorama du désert.

“Des espaces extérieurs flanquent chaque côté de la structure : le salon s’étendant sur une terrasse d’observation flottante surplombant la vue lointaine, la cuisine s’ouvrant sur un patio creusé directement dans le grès et les chambres partageant une baignoire extérieure surélevée pour se baigner sous le étoiles.

“Située à des kilomètres des services publics les plus proches, la cabane a été conçue pour être complètement hors réseau et autonome. Un panneau photovoltaïque détaché fournit de l’énergie, un puits fournit de l’eau et une fosse septique assure l’assainissement.

“Pour résister au rude climat désertique et à ses variations drastiques de température, la retraite utilise plusieurs stratégies énergétiques passives, notamment des surplombs calculés pour l’ombrage, une masse thermique comme dissipateur thermique et des fenêtres ouvrantes stratégiquement placées pour un refroidissement par ventilation croisée. Pour faciliter davantage les considérations climatiques, la maison est construite avec une enveloppe thermique super étanche et super isolée et des fenêtres très performantes.