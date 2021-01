Alors que deux chanteurs s’élevaient dans le monde soudé des conservatoires les plus acclamés de Philadelphie, Steven LaBrie et Jarrett Ott se connaissaient en passant. Mais lors d’une nuit bruyante en 2009, lorsque M. Ott s’est joint à la célébration du 21e anniversaire de M. LaBrie – une soirée de tequila, de danse et de pizza après les heures de travail – leur amitié a été scellée.

Les deux barytons, M. LaBrie, maintenant 32 ans, et M. Ott, 33 ans, sont restés proches pendant que leur carrière d’opéra commençait à s’épanouir. Eux et leurs partenaires ont vécu près l’un de l’autre à Astoria, dans le Queens, pendant un certain temps, et M. LaBrie et M. Ott ont travaillé dans le même gymnase. En 2018, avec son compatriote baryton Tobias Greenhalgh, ils ont sorti «Remember», un album de chansons de compositeurs américains.

Cette année-là, leurs chemins se sont séparés. M. Ott a commencé un emploi à temps plein dans l’ensemble de l’opéra respecté de Stuttgart, en Allemagne. M. LaBrie est resté basé à New York, un artiste indépendant à la réputation grandissante.

Cette divergence a fait toute la différence lorsque le coronavirus a frappé. Avec des représentations annulées dans le monde entier, le revenu de M. LaBrie est tombé à zéro; il n’a pas d’assurance maladie depuis des années. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, le soutien du gouvernement allemand signifiait que la position de M. Ott était sûre, son salaire presque inchangé et ses avantages assurés.