«Deux âmes ensemble»: le couple de personnes âgées de St. John’s craint la séparation dans les soins de longue durée

Cecil Whitten prépare une tasse de café dans la maison accessible de St. John’s qui a été construite sur mesure pour répondre à ses besoins physiques et à ceux de sa femme.

Whitten, 74 ans, est atteint de paralysie cérébrale et se déplace à l’aide d’un déambulateur et d’un scooter. Sa femme depuis 20 ans, Tina, est atteinte de spina bifida.

Même si elle n’est pas mobile actuellement, dit Whitten, ils sont “très chanceux” de bien se débrouiller chez eux.

“Nous vivons notre vie comme n’importe qui d’autre”, a-t-il déclaré.

Pourtant, il y a une préoccupation imminente que Whitten ne peut ignorer – une préoccupation dont il s’inquiète de plus en plus chaque jour.

Si – ou quand – Whitten et sa femme doivent se rendre dans un établissement de soins de longue durée, il pense qu’ils auraient besoin de différents niveaux de soins, ce qui signifie qu’ils seraient probablement séparés.

“Nous pouvons être ensemble dans la même maison, mais nous ne serions pas ensemble au même étage ou ensemble dans la même pièce. C’est ce que je comprends”, a-t-il déclaré.

C’est une pensée que Whitten ne peut pas supporter – ils font tout ensemble.

“Nous avons une relation unique. Nous ne sommes pas seulement deux personnes distinctes. Nous sommes en fait deux âmes ensemble”, a-t-il déclaré, l’amour pour sa femme se lisant dans ses yeux.

“Séparer deux personnes à un moment de leur vie où elles sont les plus vulnérables, il est inadmissible pour moi que cela puisse être fait et il faudrait trouver une solution.”

Placés ensemble uniquement si la séparation serait “préjudiciable”

Actuellement, un travailleur de soutien à domicile vient quatre heures par semaine et aide le couple avec les courses, la préparation des aliments, comme éplucher les légumes, et les soins personnels de Tina.

“Le reste du temps … nous pouvons essentiellement prendre soin de nous”, a déclaré Whitten, ajoutant qu’il cuisine pour la famille depuis qu’il est un “jeune homme” et qu’il le fait toujours.

Une séparation est encore hypothétique. Mais les inquiétudes de Whitten sont justifiées.

Dans une déclaration à CBC News, le ministère provincial de la Santé a déclaré que, dans certains cas, des couples ayant des besoins de soins différents sont placés ensemble s’il “a été déterminé que la séparation est préjudiciable à un conjoint”.

Mais il ajoute, “pour le moment, les régies régionales de la santé ne pouvaient envisager ce processus que lorsqu’aucune autre personne ayant des besoins de soins plus élevés n’attend un placement en soins de longue durée dans ce foyer particulier. Dans la plupart des cas, il y a une liste d’attente. “

Le placement conjoint est cependant possible dans les foyers de soins personnels, lit la déclaration, car “il y a une plus grande capacité”.

À l’échelle provinciale, 414 personnes figuraient sur des listes d’attente pour les établissements de soins de longue durée au 22 septembre, dont 188 dans la seule région sanitaire de l’Est, où vivent les Whitten.

Seulement 157 personnes dans la province attendent un lit dans un foyer de soins personnels, dont 43 à Eastern Health.

Son fils détaille le parcours déchirant de ses parents

Alors que Whitten et sa femme ne craignent que ce qui pourrait arriver, une famille proche a traversé leur scénario redouté.

Debout devant l’établissement de soins de longue durée Pleasant View Towers de St. John’s, où vit maintenant sa mère, Gavin Will de Portugal Cove-St. Philip’s repense à l’impact de la séparation de ses parents.

“C’était très pénible, très dur pour la famille”, a-t-il déclaré.

Ray Will, atteint de la maladie de Parkinson, et Delia Will, atteinte de démence, ont vécu ensemble dans un foyer de soins personnels jusqu’en février, date à laquelle Ray a perdu sa mobilité et a dû déménager dans un établissement de soins de longue durée.

“Une fois que mon père a déménagé, il y a eu un net déclin chez les deux”, a déclaré Will.

Cecil Whitten milite pour l’inclusion des personnes handicapées depuis des décennies. Il dit que les personnes handicapées font face à différents problèmes lorsqu’elles vieillissent et devraient être incluses dans la recherche de solutions. (Zach Goudie/CBC)

Sa mère n’a pas compris ce qui se passait, a déclaré Will, et a demandé si son mari était décédé.

“[My father] se sentait tellement frustré.… Il ne pouvait rien y faire. Et ça a dû être si exaspérant d’être si impuissant”, a déclaré Will.

“C’était déchirant à regarder.”

Will a lancé une pétition pour une modification de la législation et a regardé depuis les galeries publiques lorsqu’elle a été présentée à la Chambre d’assemblée.

“[John Haggie] était engagé dans une conversation avec un autre ministre à ses côtés. Les conservateurs de l’autre côté, je ne sais pas, je pense qu’ils pensaient que c’était l’heure de la récréation”, a déclaré Will.

“Je me suis dit:” C’est ce que les gens pensent vraiment des soins aux personnes âgées, ceux qui sont au pouvoir. Et ça m’a mis tellement en colère de voir que c’est la froide et dure réalité.”

Les parents de Gavin Will, Ray et Delia, sont tous les deux tombés malades – il avait la maladie de Parkinson, elle est atteinte de démence. Lorsqu’ils se sont séparés parce que Ray a dû déménager dans un établissement de soins de longue durée, dit-il, leur santé mentale a été affectée. La mère de Will vit maintenant dans l’établissement de soins de longue durée Pleasant View Towers à St. John’s. (Henrike Wilhelm/CBC)

Début octobre, Ray est décédé, un jour après son 63e anniversaire de mariage avec Delia.

Elle n’était pas à ses côtés.

Bien qu’il soit trop tard pour ses propres parents, Will réclame toujours un changement de législation.

“Tout ce qu’il faut, c’est un engagement. Tout ce qu’il faut, c’est une décision que vous croyez que c’est un problème important et que vous allez faire quelque chose à ce sujet”, a déclaré Will. “C’est en fait quelque chose qui peut être fait.”

Comment une province de l’Atlantique a fait le changement

En Nouvelle-Écosse, cela a été fait.

La Loi sur les partenaires de vie en soins de longue duréeentré en vigueur le 1er mars 2021, permet le placement des couples ensemble, selon le niveau de soins le plus élevé requis par l’un des partenaires.

Si l’un emménage en premier dans un établissement de soins, l’autre a la priorité d’être placé dans le même foyer une fois qu’il a besoin de soins.

Ray et Delia Will ont été mariés pendant 63 ans et ont élevé six enfants ensemble. Lorsque Ray a perdu sa mobilité en février et a dû emménager dans un établissement de soins de longue durée, ils ont demandé à rester ensemble, sans succès. (Soumis par Gavin Will)

Le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse, Zach Churchill, qui était ministre de la Santé lorsque la loi est entrée en vigueur, affirme qu’elle a changé la vie de nombreuses personnes.

“Vous pouvez imaginer à quel point ce serait traumatisant de séparer des personnes qui sont ensemble depuis des décennies”, a déclaré Churchill.

“Pour nous de… faire en sorte que les couples, au moment où ils avaient probablement le plus besoin l’un de l’autre, puissent passer le reste de leur vie ensemble, c’était vraiment, je pense, émouvant pour beaucoup de gens.”

Étant donné que les trois parties se sont mises d’accord sur le changement de législation, a déclaré Churchill, il suffisait d’adopter une loi et de mettre au point la logistique du changement, comme la réunion des couples et la résolution des problèmes de disponibilité des chambres.

Ray et Delia Will étaient bien connus, en partie à cause de leur implication dans la communauté locale des coureurs. (Soumis par Gavin Will)

Notant «l’impact incroyable» de la législation sur l’espérance de vie et la santé des gens, Churchill espère qu’elle s’étendra à d’autres provinces.

“Quels que soient les défis logistiques, opérationnels ou budgétaires qui se présentent, c’est la bonne chose à faire pour les gens. C’est la chose à faire avec compassion”, a déclaré Churchill. “Nous savons tous que si c’était nous, nous voulons rester avec nos partenaires.”

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve, Tom Osborne, a déclaré qu’il était déterminé à trouver des solutions pour les familles.

“En ce moment, je cherche des réponses”, a déclaré Osborne à CBC News fin octobre.

“Mes parents sont tous les deux des personnes âgées et, à un moment donné, devront peut-être bénéficier de soins de longue durée. Je ne voudrais pas les voir, étant mariés depuis plus de 60 ans, être séparés.”

Bien que ce soit un changement de ton par rapport à l’ancien ministre de la Santé, on ne sait pas précisément ce qui a changé depuis que John Haggie a déclaré que ce n’était pas possible pour cette province.

“Nous n’avons pas assez de lits pour répondre à la demande”, a-t-il déclaré à CBC en mars. “Je pense qu’il serait très difficile de légiférer quelque chose que nous ne pourrions pas livrer.”

Delia et Ray Will ont été mariés pendant 63 ans et ont dirigé une entreprise ensemble. Leur séparation, dit leur fils Gavin, a eu un effet néfaste sur leur santé mentale et physique. (Soumis par Gavin Will)

Le ministère de la Santé, a déclaré Osborne, examine à la fois le modèle néo-écossais et les modèles provinciaux de soins personnels et de longue durée pour déterminer si une modification de la législation est possible.

Trop tard pour Ray et Delia Will – mais espérons-le pas pour Cecil et Tina Whitten.

Eux, et quiconque craignant une séparation d’avec leur partenaire, a déclaré Gavin Will, doivent faire pression sur les décideurs provinciaux.

“Dites-leur que c’est une question importante. Que c’est une question de droits de l’homme”, a déclaré Will.

“Ce sont des gens dont nous parlons. Ce sont des membres de la communauté qui ont contribué à notre société. Il est temps de leur dire que nous comptons.”

